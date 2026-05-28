«М.видео» объявляет о старте предзаказа Huawei Watch Fit 5 Pro и начале продаж базовой модели Huawei Watch Fit 5

«М.видео» объявляет о старте предзаказа умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Также начинаются продажи базовой модели Huawei Watch Fit 5. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Дизайн

Huawei Watch Fit 5 доступны в пяти цветах: серебристом, сиреневом, белом, черном и зеленом. Huawei Watch Fit 5 Pro представлены в трех цветах: оранжевом, белом и черном.

В Pro-версии используется дизайн со вставками, выполненными в технике масляной живописи. Также версия Pro в белом цвете выполнена из металла с эффектом нанокерамического покрытия.

Базовая версия отличается легкостью и компактностью. Размер корпуса составляет 42,9×38,2 мм, а толщина — 9,5 мм. Вес модели составляет 27 г (без учета ремешка). Старшая модель имеет размеры 44,5×40,8×9,5 мм и весит 30,4 г (без учета ремешка). Безель устройства изготовлен из титанового сплава, а рамка корпуса — из алюминиевого сплава. Дисплей защищен сапфировым стеклом с закругленными гранями.

Экран

Huawei Watch Fit 5 оснащены экраном диагональю 1,82 дюйма с пиковой яркостью 2500 нит, а полезная площадь дисплея составляет 79%. Версия Huawei Watch Fit 5 Pro предлагае экран диагональю 1,92 дюйма с рамками толщиной 1,8 мм, за счет чего полезная площадь увеличена до 83%. Пиковая яркость – 3000 нит.

Разнообразие тренировок: увлекательный спорт

Смарт-часы серии Huawei Watch Fit 5 поддерживают режим мини-тренировок, который позволяет поддерживать физическую активность даже во время загруженного дня. Упражнения можно выполнять в любом месте и без специального оборудования.

Huawei Watch Fit 5 Pro поддерживают профессиональные режимы тренировок на открытом воздухе.

Круглосуточной мониторинг физического состояния

Huawei Watch Fit 5 Pro поддерживают мониторинг фибрилляции предсердий, предупреждения о подозрении на экстрасистолию, приложение «ЭКГ» и функцию определения жесткости артерий. Это позволяет выявлять возможные проблемы на ранних стадиях и своевременно принимать меры.

Также умные часы всей серии поддерживают функцию мониторинга женского здоровья с помощью датчика температуры, который отслеживает изменения температуры тела в области запястья и помогает прогнозировать даты менструации и овуляции, благодаря чему пользователи могут лучше понимать особенности своего организма.

Аккумулятор

Часы серии Huawei Watch Fit 5 оснащены батареей с высоким содержанием кремния, которая обеспечивает до 10 дней работы в режиме минимального использования и до 7 дней при обычном использовании. Одного заряда батареи хватит на целую неделю повседневного использования или коротких путешествий.

Бесконтактная оплата

На умных часах также доступна функция бесконтактной оплаты с помощью технологии NFC.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.видео»

Huawei Watch Fit 5 Pro — 25 999 руб. При оформлении предзаказа пользователи получат скидку 3 000 руб. Также по 3 июня 2026 г. пользователям будут доступны сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно и один месяц специальной подписки в магазине циферблатов в приложении «Huawei Здоровье» с доступом к более чем 100 000 премиальных дизайнов.

Huawei Watch Fit 5 — 18 999 руб. При покупке пользователи получат скидку 3 000 руб. Также по 3 июня 2026 г. пользователям будут доступны сервисные привилегии, которые включают в себя один год Huawei Care+ бесплатно и один месяц специальной подписки в магазине циферблатов в приложении «Huawei Здоровье» с доступом к более чем 100 000 премиальных дизайнов.