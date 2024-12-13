МТС презентовала Huawei Mate X6 в России

МТС объявляет о старте специального предзаказа на модель серии складных смартфонов Huawei Mate X6. Оформить специальный предзаказ уже можно на сайте МТС. Первыми увидеть новинку смогли жители Москвы на первой презентации новинки. Huawei Mate X6 отличается тонким прочным корпусом, и возможностями работы в режиме многозадачности за счет большого экрана и режима нескольких окон. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Huawei Mate X6 представлен в конфигурации 512 + 12 ГБ в красном, черном и туманно-сером цветах. Стоимость новинки в МТС составит 189 999 руб. Специальный предзаказ открыт с 13 декабря 2024 г. до 10 января 2025 г. Первые клиенты, оформившие предварительные заявки, получат в подарок умные часы Huawei GT5, а также дополнительную гарантию на замену экрана на шесть месяцев.

«Складные смартфоны – один из главных трендов на рынке, который продолжает демонстрировать рост. С января по ноябрь 2024 г. в России было продано 80 тыс. таких устройств на сумму 8,3 млрд руб., что больше, чем годом ранее на 13% в штуках и 6% в деньгах. Huawei входит в топ-3 популярных брендов на этом рынке, поэтому ожидаем, что российские покупатели встретят новинку тепло», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Смартфон Huawei Mate X6 выполнен в классическом для серии космическом дизайне с орбитальным кольцом вокруг модуля камеры. Huawei Mate X6 доступен в трех цветах: туманно-сером, красном и черном, а также поддерживает разнообразные аксессуары, включая защитный чехол с вращающейся подставкой.

Huawei Mate X6 оснащен 6,45-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2440×1080 пикселей и 7,93-дюймовым основным OLED-экраном с разрешением 2440×2240 пикселей.

Внешний экран оснащен стеклом Kunlun Glass второго поколения, а внутренняя панель экрана изготовлена из углеродного волокна. Устройство обладает водонепроницаемостью класса IPX8. Также в смартфоне установлен поворотный механизм и рамка из сплава алюминия, применяемого в авиационной отрасли.

Графен с высокой степенью теплопроводности и система распределения источников тепла позволяют Huawei Mate X6 охлаждаться, в том числе за счет увеличения площади рассеивания тепла на 30%.

Система камеры оснащена объективом 50 МП с регулируемой физической диафрагмой, поддерживающей 10 уровней регулировки, ультраширокоугольным объективом 40 МП и телемакрообъективом 48 МП с 4-кратным оптическим зумом и режимом супермакросъемки на расстоянии 5 см.

Смартфон Huawei Mate X6 представляет новые возможности работы в режиме многозадачности. Благодаря функции нескольких окон пользователи могут одновременно работать с тремя приложениями, полностью раскрыв смартфон.