«М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж смартфонов Huawei Mate 70 Pro и Huawei Mate XT | Ultimate Design

«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи смартфонов Huawei Mate 70 Pro и Huawei Mate XT | Ultimate Design. В период с 27 февраля по 24 марта 2025 г. покупатели Huawei Mate 70 Pro получат в подарок смарт-часы Huawei Watch GT 5. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Huawei Mate 70 Pro — это новый смартфон флагманской серии Huawei Mate со стеклом Kunlun Glass второго поколения и возможностями искусственного интеллекта. Устройство оснащено камерой XMAGE для съемки с 1,5 млн спектральных каналов и обновленным сенсором, который позволяет захватывать больше света на снимках. Huawei Mate 70 Pro поддерживает новую функцию живых фото на базе искусственного интеллекта.

Huawei Mate 70 Pro получил ряд возможностей на базе искусственного интеллекта, включая функцию умных уведомлений. Когда устройство определяет, что на экран смотрит посторонний человек, контент сообщений автоматически скрывается. Искусственный интеллект также используется для шумоподавления во время звонков.

М.Видео-Эльдорадо Huawei Mate 70 Pro

Модель поддерживает два класса водонепроницаемости, обеспечивающих защиту смартфона от пыли: IP68 и IP69 соответственно. Задняя панель корпуса выполнена из композитного стекловолокна, а экран защищен стеклом Kunlun Glass второго поколения. Устройство доступно в двух цветах: светло-зеленом и черном. Смартфон Huawei Mate 70 Pro оснащен батареей с кремниевым анодом емкостью 5500 мАч. Кроме того, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку Huawei SuperCharge 100 Вт и быструю беспроводную зарядку Huawei SuperCharge 80 Вт.

Huawei Mate XT | Ultimate Design — это первый коммерческий тройной складной смартфон с возможностями складывания экрана внутрь и наружу. В полностью разложенном виде диагональ экрана тройного смартфона составляет 10,2 дюйма, за счет чего он считается самым большим в мире среди складных смартфонов. Модель также отличается тонким корпусом: минимальная толщина Huawei Mate XT | Ultimate Design составляет 3,6 мм в разложенном виде.

М.Видео-Эльдорадо Huawei Mate XT | Ultimate Design

Благодаря системе поворотного механизма экран складывается и внутрь, и наружу, а его устойчивость к деформации при сгибании увеличена на 25%.

Смартфон поддерживает три формата работы: с одним экраном, с двумя экранами и тремя экранами. Каждый формат подходит под разные сценарии использования устройства, обеспечивая оптимальные возможности для каждого случая.

Huawei Mate XT | Ultimate Design поддерживает значения физической диафрагмы в диапазоне от f/1.4 до f/4.0.

Цены в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Huawei Mate 70 Pro 12 + 512 ГБ — 109 999 руб.; Huawei Mate XT | Ultimate Design 16 + 1ТБ — 339 999 руб.;