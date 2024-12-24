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Caviar представил Huawei, украшенный золотым барельефом реки Хуанхэ

Компания Caviar анонсировала коллекцию кастомизированных смартфонов, включающую эксклюзивные модели Huawei Mate X6 и Huawei Mate 70 RS. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar представил новую кастомную коллекцию Dragon Spring, в которую вошли Huawei Mate X6 и Huawei Mate 70 RS, выпущенные Huawei 12 декабря 2024 г. Коллекция Dragon Spring может похвастаться двумя устройствами: Forged Dragon и Huang He. Эти модели воплощают уважение Caviar к китайской культуре и истории, отдавая дань художественному и технологическому наследию страны.

Forged Dragon, созданный на базе Huawei Mate X6, имеет корпус из авиационного титана с черным PVD-покрытием. Устройство излучает силу и загадочность, а его дизайн объединяет современные инженерные достижения с традиционным искусством обработки металла.

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Caviar
Caviar представил Huawei, украшенный золотым барельефом реки Хуанхэ

История текстуры корпуса уходит вглубь веков, к легендарному городу Лунцюань (Драконий Источник, кит.), где более 3000 лет назад зародилось искусство многослойной ковки мечей с уникальной текстурой поверхности. Развивая идею Huawei, Caviar создал флагманский кастом Golden Dragon, олицетворяющий древние китайские традиции.

Huang He (рус. - Хуанхэ) созданй на базе Huawei Mate 70 RS. Его титановый корпус украшен изысканным золотым барельефом, изображающим изгибы реки Хуанхэ, известной как «Желтая река». Хуанхэ считается колыбелью китайской цивилизации и символом культурного и исторического наследия Китая.

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Облачные тренды

Ранее Caviar выпустил кастомный золотой Huawei Mate XT, первый в мире тройной складной смартфон.

Новые модели — часть коллекции Dragon Spring, концепция которой заключается в почитании китайской культуры и ее богатых традиций. В коллекции сочетаются передовые технологии и утонченная эстетика. Цены начинаются от 729000 руб.

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