В сети магазинов restore: стартовали продажи смартфонов Huawei Mate XT | Ultimate Design и Huawei Mate 70 Pro

Cеть restore: объявила о старте продаж смартфона Huawei Mate 70 Pro и первого коммерческого тройного складного смартфона Huawei Mate XT | Ultimate Design. Новинки уже доступны на сайте re-store.ru и в избранных магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Huawei Mate XT | Ultimate Design — это первый коммерческий тройной складной смартфон с возможностями складывания экрана внутрь и наружу. В полностью разложенном виде диагональ экрана тройного смартфона составляет 10,2 дюйма, за счет чего он считается самым большим в мире среди складных смартфонов. Модель также отличается тонким корпусом: минимальная толщина Huawei Mate XT | Ultimate Design составляет 3,6 мм в разложенном виде.

Благодаря системе поворотного механизма экран складывается и внутрь, и наружу, а его устойчивость к деформации при сгибании увеличена на 25%. За счет использования материалов на основе неньютоновской жидкости и стекла площадью 322 см2 общая устойчивость экрана к повреждениям выросла на 30%.

restore: Huawei Mate XT | Ultimate Design

Huawei Mate XT | Ultimate Design унаследовал обрамление камеры в виде орбитального кольца от предыдущих устройств серии Ultimate Design. Задняя панель смартфона имеет покрытие из экокожи толщиной 0,47 мм. Под слоем экокожи находится легкое и прочное волокно, применяемое в авиакосмической отрасли. Такое волокно обладает особой мягкостью снаружи и твердостью внутри.

Смартфон поддерживает три формата работы: с одним экраном, с двумя экранами и тремя экранами. Каждый формат подходит под разные сценарии использования устройства, обеспечивая оптимальные возможности для каждого случая. Пользователи могут регулировать расположение окон экранов в трех форматах соотношения сторон: 1:1, 1:2 и 2:1. Таким образом, можно работать сразу в нескольких активных приложениях.

Huawei Mate XT | Ultimate Design — это также первый складной смартфон с поддержкой 10-ступенчатой регулируемой физической диафрагмы. Устройство поддерживает значения физической диафрагмы в диапазоне от f/1.4 до f/4.0. В сочетании с модулем оптической стабилизации изображения регулируемая физическая диафрагма позволяет создавать четкие снимки высокого качества в различных ситуациях.

Huawei Mate 70 Pro — это новый смартфон флагманской серии Huawei Mate. Устройство оснащено камерой XMAGE для съемки с 1,5 млн спектральных каналов и обновленным сенсором, который позволяет захватывать больше света на снимках. Смартфон также обладает стеклом Kunlun Glass второго поколения с повышенной устойчивостью к повреждениям. Задняя панель смартфона выполнена из высокопрочного композитного стекловолокна. Такой материал повышает ударопрочность устройства в пять раз. Модель получила батарею 5500 мАч, а также проводную и беспроводную быструю зарядку Huawei SuperCharge —100 и 80 Вт соответственно.

restore: Huawei Mate 70 Pro

Стоимость устройств: Huawei Mate 70 Pro 12 + 512 ГБ — 109 999 руб; Huawei Mate XT | Ultimate Design 16 + 1ТБ — 339 999 руб.