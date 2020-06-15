Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Huawei и Honor запускают премиальное сервисное обслуживание для российских пользователей

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Huawei и Honor объявили о запуске новых сервисных предложений для пользователей российского рынка. С 15 июня 2020 года в шести фирменных сервисных центрах Huawei | Honor начинает работу премиальный сервис, которым смогут воспользоваться владельцы некоторых флагманских смартфонов: Huawei Mate Xs, Huawei Mate 30 Pro, серий Huawei P40 и P30, новой серии смартфонов Honor 30 – Honor 30 и Honor 30 Pro+ и других моделей.

VIP-поддержка предлагает усовершенствованный сервис, который включает в себя круглосуточную горячую линию и обслуживание клиентов в приоритетном порядке. Посещение сервисного центра перейдет на новый уровень и станет еще комфортнее: клиенту будут предложены горячие и прохладительные напитки, а также фирменный планшет на время ремонта устройства.

Пользователям, у которых нет времени ждать окончания ремонта в сервисном центре, будет предоставлена бесплатная доставка по удобному адресу сразу после осуществления услуги . Более подробную информацию и список моделей, на которые распространяется премиум сервис, можно узнать на официальном сайте Huawei и Honor.

В рамках акции «Лето – время выгоды с сервисом Huawei и Honor» владельцы ряда устройств могут провести ремонт дисплея, задней панели и аккумулятора в авторизованных сервисных центрах со скидками до 20%. Акция стартует 15 июня и продлится до 31 августа.

При обращении в сервис в выходные, пользователи смогут бесплатно наклеить защитную пленку на экран смартфона и получить подарок. Для клиентов, у которых нет возможности лично обратиться в сервисный центр, предусмотрена услуга «Ремонт с доставкой», на которую также распространяются условия акции.



Другие материалы рубрики

Экс-глава ДИТ Москвы занялся прокатом электросамокатов

Судьбу главы «Т-платформ» решит особенная судья. В деле возникла новая обвиняемая

«Яндекс» создал «убийцу» Zoom

Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS

Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft

Власти запретили «Яндекс.Такси» покупать конкурента

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями

Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе