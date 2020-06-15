Huawei и Honor запускают премиальное сервисное обслуживание для российских пользователей

Huawei и Honor объявили о запуске новых сервисных предложений для пользователей российского рынка. С 15 июня 2020 года в шести фирменных сервисных центрах Huawei | Honor начинает работу премиальный сервис, которым смогут воспользоваться владельцы некоторых флагманских смартфонов: Huawei Mate Xs, Huawei Mate 30 Pro, серий Huawei P40 и P30, новой серии смартфонов Honor 30 – Honor 30 и Honor 30 Pro+ и других моделей.

VIP-поддержка предлагает усовершенствованный сервис, который включает в себя круглосуточную горячую линию и обслуживание клиентов в приоритетном порядке. Посещение сервисного центра перейдет на новый уровень и станет еще комфортнее: клиенту будут предложены горячие и прохладительные напитки, а также фирменный планшет на время ремонта устройства.

Пользователям, у которых нет времени ждать окончания ремонта в сервисном центре, будет предоставлена бесплатная доставка по удобному адресу сразу после осуществления услуги . Более подробную информацию и список моделей, на которые распространяется премиум сервис, можно узнать на официальном сайте Huawei и Honor.

В рамках акции «Лето – время выгоды с сервисом Huawei и Honor» владельцы ряда устройств могут провести ремонт дисплея, задней панели и аккумулятора в авторизованных сервисных центрах со скидками до 20%. Акция стартует 15 июня и продлится до 31 августа.

При обращении в сервис в выходные, пользователи смогут бесплатно наклеить защитную пленку на экран смартфона и получить подарок. Для клиентов, у которых нет возможности лично обратиться в сервисный центр, предусмотрена услуга «Ремонт с доставкой», на которую также распространяются условия акции.