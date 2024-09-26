Caviar выпустил первый в мире кастомный складной Huawei Mate XT с тремя экранами

Caviar представил на сайте кастомную коллекцию Huawei Mate XT, созданную с использованием премиальных материалов, таких как 24-каратное золото и крокодиловая кожа в цветах российского флага. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar создает люксовые версии гаджетов Apple, Samsung и Huawei, сочетая редкие материалы и современные технологии. На этот раз дизайнеры компании вдохновлялись презентацией нового смартфона Huawei, которая прошла 10 сентября 2024 г.

Huawei Mate XT – это первый в мире «трехскладной» смартфон, число предзаказов на него превысило все ожидания – более 6 млн. Устройство, которое позиционируется как премиальное, получило корпус, обтянутый искусственной кожей в двух цветах – красный и черный. Специалисты из Caviar решили усовершенствовать смартфон и создали три кастомные модели, которые вошли в коллекцию Rich Colors, главная особенность которой – необычные цвета и премиальные материалы – золото, авиационный титан, автомобильный карбон и крокодиловая кожа.

Caviar Caviar выпустил первый в мире кастомный складной Huawei Mate XT с тремя экранами

Флагманом коллекции Rich Colors является Gold Dragon. Корпус смартфона из 18-каратного золота украшен узорами, повторяющими рисунок на оригинальной рамке камеры Huawei Mate XT. История этой текстуры уходит корнями в далекое прошлое на три тысячелетия назад, когда в городе Лунцюань (рус. – Драконий Источник) зародилось китайское мастерство многослойной ковки мечей, поверхность которых отличалась характерной текстурой.

Модель Black Dragon символизирует силу легендарного Сюаньлуна, повелителя всех драконов в китайской мифологии. Корпус смартфона обтянут изысканной черной кожей крокодила, напоминающей чешуйки дракона, и украшен тончайшими позолоченными вставками.

Самой необычной моделью можно считать «Бело-Сине-Красный». Корпус смартфона обтянут крокодиловой кожей в цветах российского флага: белый, синий и красный. Главный элемент дизайна – российский герб, покрытый 24-каратным золотом.

Новые модели вошли в коллекцию Rich Colors. Помимо Huawei в коллекции есть четыре модели iPhone 16 Pro в разных цветах, также созданные с использованием премиальных материалов – 24-каратное золото, автомобильный карбон темно-красного и фиолетового цветов, в коллекции теперь есть золотая версия iPhone 16 Pro Desert Titanium – самой популярной модели iPhone 16, на которую приходится 40% заказов.

Цены стартовали с отметки 544 тыс. руб. за модели Dark Red и Starry Night на iPhone 16 Pro. Самой дорогой моделью является Huawei Mate XT Gold Dragon, ее стоимость составляет 1 млн руб.