МТС открыла предзаказ на смартфон Huawei Mate 70 Pro и тройной складной смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на три новинки от компании Huawei — смартфон Huawei Mate 70 Pro, тройной складной смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design, а также планшет Huawei MatePad Pro 13,2. Оформить предзаказ можно на сайте МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стоимость новинок в МТС: Mate 70 Pro 12+512 ГБ — 109 999 руб.; Mate XT 16+1ТБ — 339 999 руб.; MatePad Pro 13,2″ 12+256 ГБ — 99 999 руб.; MatePad Pro 13,2″ 12+256 ГБ с технологией PaperMatte — 109 999 руб.

При покупке Huawei Mate 70 Pro клиенты получат в подарок смарт-часы Huawei Watch GT 5 Pro, также на нее действует рассрочка 0-0-24. При покупке Huawei Mate XT Ultimate Design покупателям будет доступна гарантия на бесплатную одноразовую замену экрана в течение 12 месяцев с момента покупки. Также на новинку действует рассрочка 0-0-24. При покупке Huawei MatePad Pro 13,2″ покупатели получат в подарок беспроводную мышь Huawei Wireless Mouse.

«Мы видим высокий интерес к гаджетам от Huawei. Пользователи все чаще выбирают устройства одного бренда, создавая комфортную экосистему для повседневного использования. Среди новинок представлены как смартфоны, так и планшет, что дает возможность каждому найти идеальное решение для своих потребностей. Также отметим, что тройной складной смартфон – это абсолютная новинка на российском рынке, и мы уверены, что он сможет завоевать популярность среди наших клиентов», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Huawei Mate 70 Pro

Huawei Mate 70 Pro оснащен стеклом Kunlun Glass второго поколения, батареей 5500 мАч. Камера XMAGE поддерживает регулируемую диафрагму f/1.4–4.0 и обновленный сенсор, позволяющий захватывать больше света. 1,5 млн спектральных сенсоров цветовой температуры точно измеряют глобальный спектр в более широком диапазоне, реалистично передавая тон кожи, цвет текстиля и фона на снимках. Помимо основного объектива, в системе камер есть телемакромодуль 48 МП с ультраширокой диафрагмой f/2.1.

Смартфон Huawei Mate 70 Pro оснащен батареей с кремниевым анодом емкостью 5500 мАч. Кроме того, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку Huawei SuperCharge 100 Вт и быструю беспроводную зарядку Huawei SuperCharge 80 Вт.

Huawei Mate 70 Pro также оснащен рядом функций на базе ИИ. Умные уведомления на базе искусственного интеллекта гарантируют защиту конфиденциальности. Они идентифицируют владельца, отображая контент новых сообщений только для него. А если смартфон определяет, что на экран смотрит посторонний человек, контент сообщений автоматически скрывается на экране и передается на носимое устройство владельца. Шумоподавление на базе искусственного интеллекта во время голосовых вызовов позволяет определить говорящего и устранить шум фоновых голосов и окружающий шум.

Смартфон отличается особенной ударопрочностью. Модель поддерживает два класса водонепроницаемости, обеспечивающих защиту смартфона от пыли и - IP68 и IP69 соответственно. Задняя панель корпуса выполнена из композитного стекловолокна, а экран защищен стеклом Kunlun Glass второго поколения. Устройство доступно в двух цветах: светло-зеленом и черном.

Huawei Mate XT Ultimate Design

Тройной складной смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design сгибается в разных направлениях за счет материалов, которые адаптируются под складывание внутрь и наружу. Поворотный механизм и его основные компоненты изготовлены из 100% стали, которая обладает устойчивостью к деформации на уровне 1900 МПа.

Смартфон получил 3K-экран Huawei X-True, с общей полезной площадью экрана 92% при соотношении сторон 16:11. Huawei Mate XT Ultimate Design оснащен камерой XMAGE с ультрабольшой диафрагмой. Модель поддерживает 10-ступенчатую регулируемую физическую диафрагму с диапазоном от f/1.4 до f/4.0.

Корпус Huawei Mate XT Ultimate Design получил покрытие из экокожи толщиной 0,47 мм. Устройство доступно в красном и черном цветах.

Huawei MatePad Pro 13,2

Huawei MatePad Pro 13,2 оснащен гибким OLED-экраном с технологией PaperMatte и технологией Huawei X-True. Планшет поддерживает все функции версии приложения WPS Office для компьютеров. Пользователям доступны такие функции, как предварительный просмотр, расширение окон, управление с помощью жестов и взаимодействие с клавиатурой и мышью. Планшет поддерживает работу со стилусом Huawei M-Pencil третьего поколения с 16 384 уровнями чувствительности к нажатиям. Для Huawei MatePad Pro 13,2 также доступно подключение к умной магнитной клавиатуре Huawei через протокол NearLink.