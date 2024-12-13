В «М.Видео-Эльдорадо» начался специальный предзаказ смартфонов Huawei Mate X6

«М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале специального предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X6. Смартфон доступен к предварительному заказу в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» по цене 189 999 руб. В период специального предзаказа с с 13 декабря 2024 г. до 9 января 2025 г. (включительно) покупатели получат Huawei Watch GT 5 в подарок, а также дополнительные шесть месяцев гарантии на замену экрана. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Huawei Mate X6 оснащен 6,45-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2440×1080 пикселей и 7,93-дюймовым основным OLED-экраном с разрешением 2440×2240 пикселей. В разложенном виде толщина смартфона составляет 4,6 мм.

Внешний экран обладает стеклом Kunlun Glass второго поколения. Внутренний экран смартфона выполнен из углеродного волокна и обладает уровнем сопротивления экструзии 380 ГПа, благодаря чему способен выдержать большое давление. Устройство также отличается водонепроницаемостью класса IPX8. Также в смартфоне установлен поворотный механизм, изготовленный из высокопрочной стали 1900 МПа.

М.Видео-Эльдорадо В « М.Видео-Эльдорадо » начался специальный предзаказ смартфонов Huawei Mate X6

Распределенная система охлаждения обеспечивает отвод тепла и охлаждает смартфон даже при интенсивной нагрузке благодаря размещению основных источников тепла в разных секторах смартфона.

Система камеры оснащена объективом 50 МП с регулируемой физической диафрагмой, поддерживающей 10 уровней регулировки, ультраширокоугольным объективом 40 МП и телемакрообъективом 48 МП с 4-кратным оптическим зумом и режимом супермакросъемки на расстоянии 5 см.

Смартфон Huawei Mate X6 представляет новые возможности работы в режиме многозадачности. Благодаря функции нескольких окон пользователи могут одновременно работать с тремя приложениями, полностью раскрыв смартфон. Модель представлена в единой конфигурации с объемом памяти 12 ГБ + 512 ГБ.

Флагманская модель Huawei Mate X6 получила лаконичный космический дизайн с блоком камер в виде звездного орбитального кольца. Устройство доступно в трех цветах: красном, черном и туманно-сером. Панель Huawei Mate X6 в туманно-сером цвете выполнена с использованием материала из нейлонового волокна. Все версии смартфона поддерживают разнообразные аксессуары, включая защитный чехол с вращающейся подставкой.

Пользователям смартфона Huawei Mate X6 доступны 18 месяцев официальной гарантии, а также шесть месяцев гарантии на замену экрана.