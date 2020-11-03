Смартфон Huawei Mate 40 Pro выходит на российский рынок

Компания Huawei объявляет о старте предзаказа на российском рынке флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro с обновленным дизайном, высокой производительностью, усовершенствованным интерфейсом и передовыми возможностями для съемки.

Безрамочный OLED-экран Huawei Horizon с диагональю 6,76 дюйма имеет закругленные на 88 градусов грани. Благодаря частоте обновления 90 Гц и частоте дискретизации касаний 240 Гц смартфон быстро реагирует на команды пользователя.

Высокая производительность смартфона достигается благодаря Kirin 9000 — первому процессору Huawei, изготовленному по техпроцессу 5-нм. Интегрированный 24-ядерный графический модуль Mali-G78 обеспечивает плавность отображения графики в играх и приложениях, а модуль нейронных вычислений NPU с двумя большими и одним малым ядром — эффективную работу алгоритмов искусственного интеллекта.

Кольцевая система камер Space Ring включает в себя три модуля с оптикой Leica и лазерный датчик, которые позволяют качественно снимать разнообразные сюжеты. Основная камера Ultra Vision оснащена большим 50-Мп сенсором с фильтром RYYB, который собирает на 40% больше света, чем традиционные сенсоры с фильтром RGGB, а также объективом с диафрагмой f/1.9 и фазовым автофокусом OctaPD.

20-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольным кинообъективом (угол охвата 100°, f/1.8) использует средства коррекции искажений, что позволяет снимать четкие пейзажи. 12-Мп модуль с перископическим телеобъективом предлагает 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум и оснащен системой оптической стабилизации.

Фронтальная 13-Мп камера снабжена датчиком движения и интеллектуальными функциями, включая адаптивный режим широкоугольной съемки, управление жестами и коррекцию искажений лица. Кроме того, селфи-камера способна снимать видео в формате 4К и поддерживает функцию замедленной видеосъемки.

Huawei Mate 40 Pro

Функция управления жестами, доступная в EMUI 11.0, позволяет работать с интерфейсом без касаний экрана, а для активации устройства достаточно взгляда владельца. Функции защиты пользовательских данных дополнены 3D-разблокировкой экрана с помощью распознавания лица. Технология «Мультискрин» для взаимодействия с внешними устройствами, в том числе ПК, теперь поддерживает одновременную работу трех приложений. Дизайн интерфейса с функцией Always-On Display предлагает гибкие настройки под предпочтения владельца, включая персональное цветовое оформление и стиль анимации.

Модель Huawei Mate 40 Pro оснащена батареей емкостью 4400 мАч. Смартфон поддерживает зарядку от проводных устройств Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт и беспроводных мощностью 50 Вт, что позволяет поддерживать его непрерывную работу.

Смартфон Huawei Mate 40 Pro поступит на российский рынок в серебристом цвете корпуса.

Huawei Mate 40 Pro цвете будет доступен для предзаказа с 10 по 19 ноября 2020 г. в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании. Розничная цена смартфона в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ составит 89 999 руб.

При оформлении предзаказа в интернет-магазине Huawei в подарок предлагаются флагманские TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro.