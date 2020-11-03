Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Смартфон Huawei Mate 40 Pro выходит на российский рынок

Техника

Компания Huawei объявляет о старте предзаказа на российском рынке флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro с обновленным дизайном, высокой производительностью, усовершенствованным интерфейсом и передовыми возможностями для съемки.

Безрамочный OLED-экран Huawei Horizon с диагональю 6,76 дюйма имеет закругленные на 88 градусов грани. Благодаря частоте обновления 90 Гц и частоте дискретизации касаний 240 Гц смартфон быстро реагирует на команды пользователя.

Высокая производительность смартфона достигается благодаря Kirin 9000 — первому процессору Huawei, изготовленному по техпроцессу 5-нм. Интегрированный 24-ядерный графический модуль Mali-G78 обеспечивает плавность отображения графики в играх и приложениях, а модуль нейронных вычислений NPU с двумя большими и одним малым ядром — эффективную работу алгоритмов искусственного интеллекта.

Кольцевая система камер Space Ring включает в себя три модуля с оптикой Leica и лазерный датчик, которые позволяют качественно снимать разнообразные сюжеты. Основная камера Ultra Vision оснащена большим 50-Мп сенсором с фильтром RYYB, который собирает на 40% больше света, чем традиционные сенсоры с фильтром RGGB, а также объективом с диафрагмой f/1.9 и фазовым автофокусом OctaPD.

20-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольным кинообъективом (угол охвата 100°, f/1.8) использует средства коррекции искажений, что позволяет снимать четкие пейзажи. 12-Мп модуль с перископическим телеобъективом предлагает 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум и оснащен системой оптической стабилизации.

Фронтальная 13-Мп камера снабжена датчиком движения и интеллектуальными функциями, включая адаптивный режим широкоугольной съемки, управление жестами и коррекцию искажений лица. Кроме того, селфи-камера способна снимать видео в формате 4К и поддерживает функцию замедленной видеосъемки.

mate40pro.jpg

Huawei Mate 40 Pro

Функция управления жестами, доступная в EMUI 11.0, позволяет работать с интерфейсом без касаний экрана, а для активации устройства достаточно взгляда владельца. Функции защиты пользовательских данных дополнены 3D-разблокировкой экрана с помощью распознавания лица. Технология «Мультискрин» для взаимодействия с внешними устройствами, в том числе ПК, теперь поддерживает одновременную работу трех приложений. Дизайн интерфейса с функцией Always-On Display предлагает гибкие настройки под предпочтения владельца, включая персональное цветовое оформление и стиль анимации.

Модель Huawei Mate 40 Pro оснащена батареей емкостью 4400 мАч. Смартфон поддерживает зарядку от проводных устройств Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт и беспроводных мощностью 50 Вт, что позволяет поддерживать его непрерывную работу.

Смартфон Huawei Mate 40 Pro поступит на российский рынок в серебристом цвете корпуса.

Huawei Mate 40 Pro цвете будет доступен для предзаказа с 10 по 19 ноября 2020 г. в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании. Розничная цена смартфона в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ составит 89 999 руб.

При оформлении предзаказа в интернет-магазине Huawei в подарок предлагаются флагманские TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro.

Другие материалы рубрики

МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано

В России будут штрафовать до 500 тыс. руб. за нарушения безопасности КИИ

На рынке памяти обвал цен. Рост ожидается только в следующем году

Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов

В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru

Samsung ухудшит свой топовый флагман, чтобы повысить его продажи

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Техноблог

Есть ли смысл в стирании CVV и CVC-кодов с банковских карт?

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Показать еще

Наука

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online