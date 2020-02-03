Huawei объявила начало продаж смартфонов Mate 30 Pro в России. Цена

Huawei объявила об открытии продаж флагманских смартфонов Huawei Mate 30 Pro в фирменных магазинах бренда и магазинах-партнерах компании. Ранее данную модель можно было приобрести только по лимитированному предзаказу в официальном интернет-магазине, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Теперь устройства станут доступны всем пользователям, начиная с 7 февраля 2020 года.

Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro построен на базе процессора Kirin 990, в состав которого входят модуль нейронных вычислений, включающий два больших и два малых ядра и 16-ядерный графический модуль. Основная камера Huawei Mate 30 Pro, созданная при поддержке Leica, состоит из четырёх фотомодулей, включая сдвоенную сверхчувствительную камеру SuperSensing Cine Camera, которая отвечает за съёмку видео с кинематографическим качеством. Дополнительная 8 МП камера с телеобъективом обеспечивает 3-х кратное оптическое, 5-x кратное гибридное и 30-кратное цифровое приближение. Дополняют набор оптический стабилизатор изображения (OIS), интеллектуальный алгоритм стабилизации (AIS) и специальная камера для определения глубины объектов, необходимая для придания выразительности снимкам.

Среди других инноваций, впервые реализованных в модели Huawei Mate 30 Pro — сенсорные боковые грани, заменяющие физические кнопки управления громкостью. Пользователь может изменять положение клавиш, располагая их на любой из боковых граней устройства. Модель Huawei Mate 30 Pro получила также технологию воспроизведения аудио через дисплей — Huawei Acoustic Display, обеспечивающую более громкое и объёмное звучание.

Стоимость Huawei Mate 30 Pro составит 69 999 рублей без учета скидок и специальных предложений.