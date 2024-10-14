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Гигантский производитель смартфонов и умной техники решился на полный отказ от Android. До «дня икс» меньше недели

Huawei готовится к полному отказу от Android в своей экосистеме. У компании есть своя платформа HarmonyOS Next – в прошлом форк AOSP, а ныне – самостоятельная ОС без единой строчки кода Android. Huawei намерена перевести на нее все свои умные устройства, включая те, что уже поступили в продажу.

Android – пережиток прошлого

Компания Huawei готовится к полному отказу от ОС Android на своих умных устройствах. Как пишет профильный портал Huawei Central, на 15 октября 2024 г. назначен релиз стабильной сборки платформы HarmonyOS Next, которая и станет заменителем Android. К слову, в этот же день выходит и стабильный билд Android 15.

Huawei пока официально не подтверждает эту информацию, но летом 2024 г. она анонсировала HarmonyOS Next, а 12 октября 2024 г. сообщила, что к публичному бета-тестированию этой ОС присоединилось более 1 млн человек.

HarmonyOS Next – это новая версия платформы Harmony OS – форка Android Open Source Project, который Huawei показала в августе 2019 г. Отличие HarmonyOS Next в том, что в ней нет ни одной строчки кода Android – по крайней мере, так утверждает сама Huawei. CNews писал также, что это может лишить систему поддержки Android-приложений.

Вынужденная мера

HarmonyOS Next появилась не просто так. Система создавалась приблизительно с 2011 г., но в 2019 г. Huawei пришлось экстренно доделать первую ее модификацию, поскольку весной 2019 г. интернет-гигант Google запретил ей устанавливать свои мобильные сервисы на смартфоны.

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mammela / Pixabay
Huawei рано или поздно попрощается с Android

Это моментально обрушило продажи мобильников Huawei – из одного из лидеров мирового рынка смартфонов она в считанные месяцы превратилась в аутсайдера и выбыла сначала из топ-3, а затем и из топ-5, потому что покупатели в большинстве своем не собираются тратить время на самостоятельную установку магазина Google Play, почты Gmail, видеосервиса YouTube и прочих приложений. В декабре 2019 г. у Huawei появился собственный набор сервисов – Huawei Mobile Services, но проблему с падением популярности смартфонов компании на мировой арене это совершенно не решило. Более того, вместо YouTube сервисы Huawei предлагают французский видеохостинг Dailymotion, который с января 2017 г. навсегда заблокирован в России.

Все сходится

Как пишет Huawei Central, очень много факторов указывают на то, что дебют стабильной версии HarmonyOS Next состоится именно 15 октября 2024 г. к примеру, информатор UncleKanshan утверждает, что об этой дате говорится сразу в нескольких утечках Huawei.

Ряд других источников тоже говорили о середине октября 2024 г. как о времени премьеры HarmonyOS Next. И даже один из руководителей Huawei слегка проговорился, заявив, что ОС в стабильной версии должна увидеть свет в IV квартале 2024 г., который начался 1 октября.

Переведут всех?

HarmonyOS с момента своего первого появления на публике в 2019 г. была экосистемной платформой. Huawei с самого начала планировала сделать ее универсальной, чтобы она могла работать и на смартфонах, и на планшетах, и на умных телевизорах. Также были озвучены планы по выпуску отдельной модификации HarmonyOS для компьютеров, и они в итоге вот-вот будут реализованы – в конце сентября 2024 г. CNews писал, что Huawei намерена прекратить выпуск ноутбуков с Windows и заменить их ноутбуками с HarmonyOS Next.

Пока нет точной информации, какие именно устройства и в какой последовательности начнут получать новую прошивку, как нет и сведений о том, нужна ли она потребителям. За пределами Китая HarmonyOS Next и без того мало кому известна, а если из нее вырежут поддержку Android-приложений, это может крайне негативно сказаться на интересе пользователей к ней.

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Как пишет Huawei Central, одними из первых устройств на базе HarmonyOS Next могут стать флагманские смартфоны Mate 70 или Mate X6. Их премьера предварительно назначена на середину ноября 2024 г.

Также в числе первых гаджетов из тех, что уже поступили в продажу, новую прошивку могут получить смартфоны Mate 60 и Mate X5 и планшетный компьютер MatePad Pro 13.2.

Геннадий Ефремов

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