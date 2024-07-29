Ноутбук Huawei на уникальной ОС, «убийце» Windows и Android, будет работать на «комично медленном» процессоре

Huawei хочет выпустить мобильный ПК на базе собственной ОС Harmony OS Next, оригинальная модификация которой основывалась на Android. В Next-версии зависимости от этой платформы нет, как и поддержки Android-приложений, а сам ноутбук лишился мощного процессора – его построят на «до смешного» медленном чипе образца 2023 г., который сильно отстает от ближайших конкурентов.

Свежая ОС и старый процессор

Китайская компания Huawei работает над ноутбуком, который будет управляться сравнительно новой операционной системой Harmony OS Next. Это собственная разработка компании на замену Android и Windows, которую она создает, чтобы не зависеть от Google и Microsoft. Главной отличительной чертой мобильного ПК станет процессор Huawei Kirin 9006C, который эксперты канадского портала WCCFTech назвали «комично медленным» (comically slow) в сравнении с ближайшими конкурентами.

Как сообщал CNews, Kirin 9006C дебютировал в конце 2021 г. Это ARM-решение для ноутбуков, и его ближайший соперник – это Snapdragon 8cx Gen 3 для мобильных ПК (не путать с 8 Gen 3 для смартфонов) американской компании Qualcomm. Он тоже вышел в декабре 2021 г. Данный чип как минимум в полтора раза быстрее Kirin 9006C в синтетических тестах, в частности, в популярном бенчмарке Geekbench 6.

Для сравнения, Kirin 9006C выдает около 3580 баллов в многоядерном режиме, тогда как результат Snapdragon 8cx Gen 3 – почти 5770 баллов. В то же время результаты китайского чипа в тесте производительности в пересчете на одно ядро несколько лучше, чем у американского 1229 и 1111 баллов соответственно.

По примеру Google

Неспособность своего процессора работать быстрее главного конкурента Huawei попыталась скрыть за оптимизацией программной составляющей и, как пишет WCCFTech со ссылкой на инсайдеров, ей это оказалось вполне по силам. Точно так же поступает Google с камерами своих смартфонов Pixel – с аппаратной точки зрения в них нет ничего выдающегося, но алгоритмы «вытягивают» снимки до уровня фотографий, сделанных на топовые модели смартфонов других вендоров.

В случае нового пока не анонсированного ноутбука Huawei положительных результатов удалось достичь путем тюнинга Harmony OS Next. В середине июля 2024 г. CNews писал, что Huawei активно готовит эту платформу к появлению на рынке ноутбуков.

WCCFTech сообщает, что благодаря программному «тюнингу» инженерный образец ноутбука стал работать стабильнее, а его процессор – меньше греться. Эксперты портала предположили, что Huawei вырезала из Harmony OS Next максимум приложений, работающих в фоне, чтобы добиться такого результата. По мнению специалистов портала, подобный шаг со стороны Huawei может в положительном ключе повлиять на пользовательский опыт, особенно на не самых быстрых ноутбуках.

«Убийца» Windows задерживается

К моменту выхода материала Huawei не раскрывала ни название, ни характеристики своего нового ноутбука, ни список стран, где он будет продаваться. Harmony OS существует с августа 2019 г., но за эти пять лет далеко за пределы Китая она не продвинулась.

По данным WCCFTech, ноутбук, ныне существующий в виде инженерного образца, в своей финальной модификации поступит в продажу или в конце 2024 г., или в самом начале 2025 г. Huawei эту информацию не подтверждает.

Суверенность – вынужденная мера

Harmony OS Huawei разрабатывала с начала предыдущего десятилетия, но довольно медленно – ускориться ей пришлось в мае 2019 г., когда Google закрыл ей доступ к своим сервисам (YouTube, Gmail и пр.), вследствие чего продажи ее Android-смартфонов резко упали. Пользователям, как оказалось, не нужны мобильники без привычных сервисов.

В августе 2019 г. Huawei показала первую версию Harmony OS на базе Android Open Source Project и сразу заявила, что хочет построить на ее основе экосистему. В декабре 2019 г. у нее появился собственный аналог сервисов Google – Huawei Mobile Services. Версия Harmony OS для смартфонов подоспела к середине 2020 г. вместе с релизом сборки 2.0, а летом 2022 г. вышел билд с индексом 3.0.

Но все эти сборки основаны на Android и работают с Android-приложениями. Ни того, ни другого нет в Harmony OS Next, которую Huawei пока не выпустила, но над которой активно работает.

По сути, Harmony OS Next – это заменитель не только Android, но и Windows, потому что Microsoft в свое время хотела оставить ноутбуки Huawei без обновлений этой ОС. Но власти Китая на языке угроз объяснили ей, что не потерпят такого – в результате Microsoft оставила китайских пользователей Windows в покое и вместо них отлучила от обновлений россиян.

К моменту, когда Microsoft хотела отключить Huawei от своего канала с обновлениями, у Huawei еще не было десктопной версии ОС. На потенциальные санкции софтверной корпорации она ответила выпуском ноутбуков на базе китайского Linux-дистрибутива Deepin, который основан на Debian.

Интерфейс Harmony OS Next, как сообщал CNews, будет скопирован с Apple macOS. Релиз системы запланирован на IV квартал 2024 г., пишет WCCFTEch.