Новая ОС Huawei громит ОС для iPhone. Детище Apple безнадежно отстало от китайского конкурента

HarmonyOS 2.0, новая прошивка Huawei для смартфонов и других гаджетов, продемонстрировала более высокую плавность работы интерфейса в сравнении с iOS. Прошивка Apple также уступила творению Huawei и по умению работать с большим количеством приложений, запущенных в фоновом режиме. Тем не менее, она выступила лучше, чем MIUI 12.5 компании Xiaomi.

Безоговорочная победа Huawei

Мобильная платформа HarmonyOS 2.0 компании Huawei обошла Apple iOS по плавности работы интерфейса. По данным портала MyDrivers, платформы сравнили в малоизвестном за пределами КНР бенчмарке Master Lu.

Разработчики синтетического теста опубликовали новый результат проверки ряда телефонов. Рейтинг возглавила модель Huawei Mate 40 Pro 4G. Это один из самых современных представителей линейки Mate 40, появившейся еще осенью 2020 г. В продажу данный смартфон поступил в Китае в июне 2021 г.

Huawei Mate 40 Pro 4G набрал в бенчмарке почти 183 балла, заняв первое место. На второй строчке оказался еще один аппарат с Harmony OS на борту – Huawei Mate 40E 4G, получивший 181,03 балла. Замыкает первую тройку еще один китайский мобильник, который мог бы тоже относиться к Huawei.

В плавности интерфейса iOS уступает не только Harmony OS, но и другим китайским оболочкам

«Бронзу» завоевал моноблок Honor 50 Pro на базе Android с прошивкой Magic UI. Ни Harmony OS, ни оболочка EMUI ему не положены, поскольку Huawei продала свое подразделение Honor еще в ноябре 2020 г. Теперь это независимая от нее отдельная компания.

Примечательно, что смартфоны Apple не вошли даже в первую десятку аппаратов с наиболее плавно работающим интерфейсом. В рейтинге наблюдается засилье устройств китайских производителей.

Сравнение с iOS 14

Для сравнения Harmony OS 2.0 с Apple iOS 14.4.2 разработчики Master Lu использовали методику установки и запуска большого числа приложений. Они проверили общую плавность работы смартфонов на базе этих платформ путем последовательного запуска 22 популярных приложений, перевода их в фоновый режим работы и затем повторного их запуска.

22 приложения - это много для одного iPhone 12 Pro Max

По утверждению исследователей, Harmony OS справилась с такой задачей заметно быстрее, чем iOS. Не исключено, что свою роль в этом сыграла разница в объемах оперативной памяти смартфонов, участвовавших в сравнительном тесте. На стороне Harmony OS выступал Huawei Mate 40 Pro 4G, все комплектации которого поставляются с 8 ГБ ОЗУ. Честь iOS отстаивал флагманский iPhone 12 Pro Max, у которого вне зависимости от емкости накопителя объем ОЗУ равен 6 ГБ.

Косвенно это подтверждает и тот факт, что при уменьшении числа приложений, используемых в тестировании, iOS догнала Harmony OS. Когда программ стало 12, обе системы завершили тестирование с приблизительно равными показателями.

Отдельно разработчики Master Lu протестировали Harmony OS 2.0, Apple iOS 14.4.2 и MIUI 12.5.4 – фирменную прошивку компании Xiaomi. В эксперименте участвовал флагманский Mi 11 Ultra, вышедший, как сообщал CNews, в конце марта 2021 г.

С 12 запущенными в фоне приложениями iOS справилась намного лучше

Согласно итогам тестирования, оболочка Xiaomi уступает и iOS, и Harmony OS. В эксперименте использовались самые последние на момент проведения сравнительных тестов стабильные версии оболочек. Тем временем, Xiaomi в настоящее время работает над MIUI 13, а Apple еще в июне 2021 г. анонсировала iOS 15, бета-версия которой доступна для скачивания и установки. Финальная сборка прошивки выйдет осенью 2021 г.

Откуда у Huawei своя операционная система

Возможности выпускать смартфоны и другую технику на базе собственной ОС компания Huawei обязана американским санкциям и лично бывшему Президенту США Дональду Трампу (Donald Trump). Находясь на посту главы государства, Трамп развязал торговую войну с Китаем и сделал Huawei, одну из крупнейших компаний в КНР, рычагом давления в ней.

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В мае 2019 г. Трамп запретил Google и ряду других американских ИТ-компаний сотрудничать с Huawei, после чего та лишилась возможности выпускать смартфоны с поддержкой сервисов Google. Из них исчезли YouTube, Drive и даже магазин приложений Google Play, что сразу урезало их функциональность и ударило по их продажам.

К началу августа 2019 г. у Huawei была готова Harmony OS первого поколения (1.0), на базе которой она собиралась строить собственную экосистему. Это была универсальная платформа для смарт-ТВ, компьютеров, носимой электроники, автомобильных развлекательных систем и др., но не для смартфонов.

В декабре 2019 г. Huawei запустила собственный аналог сервисов Google, получивший название Huawei Mobile Services (HMS). В состав набора вошел и магазин AppGallery – заменитель Google Play. По данным портала GSM Arena, на 1 марта 2021 г. у магазина было свыше 530 млн ежемесячно активных пользователей. YouTube в HMS Huawei заменила на французский видеосервис Dailymotion, с января 2017 г. навечно заблокированный на территории России.

В середине сентября 2020 г. Huawei показала Harmony OS 2.0 – второе поколение своей операционной системы. Она по-прежнему может работать на самых разных устройствах, в том числе на бытовой технике, и на этот раз в список поддерживаемых гаджетов были добавлены и смартфоны.

Распространение системы, как сообщал CNews, началось в декабре 2020 г. Устройства на ее основе доступны и в российской рознице – на Harmony OS 2.0 работают, к примеру, смарт-ТВ Huawei Vision S, вышедшие в июне 2021 г.