«Навикон» ускорил интеграцию Arenadata Harmony MDM с «1С»

Системный интегратор и разработчик «Навикон» разработал коннектор, который обеспечивает интеграцию платформы управления нормативно-справочной информацией Arenadata Harmony MDM (AD.MDM) с различными конфигурациями «1С», в том числе, «1С:ERP», «1С:Управление холдингом» и «1С:MDM». Решение позволяет ускорить и сократить затраты на интеграцию систем. Об этом CNews сообщили представители «Навикон».

Коннектор, разработанный командой «Навикон», упрощает интеграцию Arenadata Harmony MDM с учетными системами на базе «». Работа с расширением ведется в привычном интерфейсе «1С». Бизнес-пользователи могут быстро подключиться к Arenadata Harmony MDM, настроить маппинги справочников с нужными правилами преобразования данных и сохранить готовые сценарии обмена, чтобы в дальнейшем применять их для построения интеграционного взаимодействия между системами.

Решение поддерживает low code – организация отправки данных не требует от сотрудников навыков программирования. Обмен данными становится частью ежедневной бизнес-рутины, что значительно ускоряет внутренние бизнес-процессы и снижает нагрузку на разработчиков.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Коннектор уже прошел этап тестирования и готов к выходу в коммерческое использование. В ближайшее время решение войдет в состав маркетплейса Arenadata Harmony MDM – это сделает его доступным для всех корпоративных пользователей платформы.

«Внедрение новых инструментов взаимодействия с данными часто упирается в дефицит времени разработчиков, сложность настройки и сопротивление команды. Мы минимизировали все риски. В частности, перенесли управление интеграцией в привычную для сотрудников среду "1С" и сделали работу с продуктом интуитивно понятной – повседневное использование инструмента не требует глубоких технических навыков и в целом какого-либо переобучения команды. Коннектор можно развернуть в сжатые сроки и сразу же применять», – отметила Дарья Кагарлицкая, технический директор «Навикон».

Другие материалы рубрики

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

ИИ-модели нужно переучивать. Они — заядлые подхалимы, ради лести готовые поддержать незаконное поведение пользователя

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
