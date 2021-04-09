Huawei рассказала о технологическом будущем Harmony OS

Ван Чэнлу (Wang Chenglu), президент департамента разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group, выступил с тематической речью на конференции TEDxHouHai Driven by Pressure. В своем выступлении он подчеркнул, что сфера мобильного интернета, сосредоточенная вокруг смартфонов, вступила в переходную фазу. Он также рассказал, как ускоренное развитие интернета вещей предоставит возможности для отраслевой трансформации. Кроме того, Ван Чэнлу призвал к сотрудничеству игроков всех уровней, чтобы совместно построить успешную экосистему и сформировать эру мобильного интернета.

HarmonyOS, являясь операционной системой следующего поколения, позволяет разнообразным умным устройствам подключаться и взаимодействовать друг с другом, обеспечивая плавное и адаптированное под пользователя взаимодействие с любыми устройствами.

HarmonyOS стимулирует интеллектуальную модернизацию производителей оборудования и привлекает больше трафика к умным устройствам, чем мобильные телефоны. Такие шаги ведут к интеллектуальной и цифровой трансформации отраслей.

«Какие существуют потенциальные возможности развития умных устройств? Пользователи теперь обладают более технологичными устройствами, и мы хотим, чтобы эти продукты не просто обособленно функционировали, а эффективно взаимодействовали друг с другом, равно как и люди взаимодействуют между собой. Цель заключается в том, чтобы сделать повсеместное подключение реальностью и трансформировать многочисленные устройства в единого умного помощника» — сказал мистер Чэнлу.

«Например, после того как умные часы распознают, что пользователь уснул, свет в его комнате будет автоматически отключаться, а система кондиционирования подстроит температуру так, чтобы создать более комфортные условия для сна. Такие функции будут подобны помощнику по дому. Спортивное оборудование, подключенное к носимому устройству, станет вашим персональным тренером, который предоставляет научные советы для занятий спортом и расширенный анализ показателей в режиме реального времени. Однако поскольку разные устройства работают на различных операционных системах, их сложно подключить друг к другу, не говоря уже об интеллектуальных функциях. Чтобы превратить повсеместное подключение в жизнь, устройства должны “общаться на одном общем языке”».

Ван Чэнлу заявил, что операционная система, HarmonyOS, будет установлена на 300 миллионах устройств в этом году, и рассчитывает на партнерство с другими игроками рынка, чтобы вместе создать надежную экосистему на ее базе. Это позволит большему количеству людей реализовать комфортный пользовательский опыт с помощью технологий и сделает жизни потребителей проще и лучше.