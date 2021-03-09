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Check Point представила Harmony для обеспечения безопасности удаленной работы

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Check Point Software Technologies Ltd. запустила Check Point Harmony — первое унифицированное решение, которое предоставляет безопасное подключение к любому ресурсу, а также полную защиту конечных точек. Harmony защищает как корпоративные, так и личные рабочие станции и мобильные устройства, а также интернет-соединения от известных атак и атак нулевого дня — предоставляя доступ с нулевым доверием к бизнес-приложениям в едином и простом в управлении решении.

Обеспечение безопасности новой среды, которая подразумевает возможность работы из любого места, является одним из главных приоритетов для компаний: согласно исследованию Check Point Software Technologies 81% организаций массово перевели сотрудников на удаленную работу, а 74% планируют и дальше придерживаться такого подхода. Тем не менее, у компаний есть серьезные опасения по поводу защиты удаленных пользователей: 52% респондентов заявили, что главной проблемой является обеспечение безопасности конечных устройств персонала, а еще 47% считают, что важнее всего предотвратить атаки методами социальной инженерии. При этом только 29% опрошенных развернули средства защиты на конечных устройствах сотрудников.

Check Point Harmony решает эти проблемы и объединяет в себе лучшие технологии для обеспечения безопасности конечных устройств, браузеров, электронной почты и удаленного доступа.

Полная веб-безопасность: новый модуль Harmony Browse сканирует весь SSL-трафик непосредственно на конечном устройстве без перенаправления трафика через прокси и без задержек, обеспечивая тем самым безопасный, быстрый и конфиденциальный просмотр веб-страниц. Harmony Browse блокирует загрузку вредоносных программ нулевого дня и доступ к фишинговым веб-сайтам, предотвращает повторное использование корпоративных паролей, а также поддерживает конфиденциальность истории просмотров пользователей. Harmony Browse легко разворачивается в качестве наноагента в любых браузерах, а для усиления общей защиты может быть объединен с защищенным веб-шлюзом или решением для обеспечения безопасности конечных устройств.

Безопасный удаленный доступ с любого устройства в любом месте: Harmony Connect позволяет безопасно подключить пользователей или филиалы к любому ресурсу, поддерживая бесклиентский сетевой доступ с нулевым доверием.

Защита электронной почты и приложений для повышения производительности: Harmony Email & Officeобеспечивает безопасность почтовых клиентов и комплексную защиту Microsoft Office 365, Exchange, Google G Suite и других приложений.

Полная безопасность конечных точек и устройств: Harmony Endpoint защищает компьютеры от программ-вымогателей, фишинга и вредоносных программ, а также сводит к минимуму негативные последствия взлома — благодаря автономному обнаружению угроз и оператвному реагированию. Harmony Mobile защищает мобильные устройства сотрудников от вредоносных приложений, сетевых атак или атак уровня ОС.

«В прошлом году организации внесли значительные изменения в ИТ-инфраструктуру, чтобы обеспечить массовый переход на удаленную работу, — отмечает Майкл Саби, вице-президент по исследованиям, IDC. — По нашим прогнозам к 2024 году мобильные работники будут составлять почти 60% общей рабочей силы в США. Такие ускоренные изменения открывают новые возможности для атак, теперь и на собственные устройства сотрудников и удаленные подключения к корпоративным приложениям».

«Появившиеся пробелы в безопасности организаций нелегко устранить с помощью нескольких точечных продуктов от разных поставщиков, — комментирует Рафи Кретчмер, вице-президент по маркетингу продуктов, Check Point Software Technologies. — Harmony закрывает эти пробелы с помощью унифицированного решения, многоуровневых технологий предотвращения угроз, которые блокируют любые методы эксплойтов по всем направлениям атаки. Такой подход обеспечивает защиту не только корпоративной сети, но и в целом корпоративной среды — с простым развертыванием и управлением из одной консоли».

Check Point Harmony разворачивается и масштабируется — благодаря простой модели ценообразования по количеству пользователей и управлению через облачный сервис, позволяя применять политики безопасности ко всем устройствам и сервисам.



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