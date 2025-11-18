Разделы

Телеком Мобильная связь Ритейл Розница
|

«Билайн» начал продажи SIM-карт в сети магазинов «Всёсмарт»

«Билайн» сообщил о расширении каналов продаж и начале сотрудничества с федеральной сетью магазинов электроники и товаров для умного дома «Всёсмарт». В рамках партнёрства SIM-карты «Билайна» уже появились более чем в половине из 55 торговых точек сети, а до конца месяца станут доступны во всех.

В магазинах «Всёсмарт» представлен специальный формат SIM-карт саморегистрации. Такое решение позволяет покупателям активировать связь без визита в офис и выбрать подходящий тариф прямо при установке карты в устройство.

Партнёрство ориентировано на владельцев умных гаджетов, которым требуется специализированный тариф и удобное подключение. Совместная инициатива направлена на повышение лояльности клиентов, рост числа подключений и развитие экосистемы умных устройств.

«Сотрудничество с «Всёсмарт» — логичный шаг в развитии наших розничных каналов. Мы предлагаем клиентам готовое решение для их умных устройств, делая подключение к сети «Билайн» максимально простым и удобным. Это пример партнёрства, где выигрывают все: клиенты получают комфорт и надёжность, партнёр — рост продаж и повышение привлекательности ассортимента, а рынок — новый стандарт удобства в сфере IoT», — отметил директор по развитию партнёрского канала «Билайна» Роман Прыганов.

Для сети «Всёсмарт» размещение SIM-карт «Билайна» — это расширение ассортимента и повышение удобства для покупателей. Теперь клиенты могут сразу приобрести SIM-карту для своего устройства — без дополнительных походов в другие магазины.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

«Концепция сети «Всёсмарт» предполагает не просто продажу умных устройств, а помощь в создании цифровой экосистемы. Совместно с «Билайном» мы делаем шаг к тому, чтобы подключение к умному дому для пользователя было максимально удобным и осуществлялось уже на самом первом этапе непосредственно в магазине», — сказал заместитель генерального директора «Всёсмарт» Владимир Чайка.

В настоящее время сеть «Всёсмарт» насчитывает 55 магазинов в 20 городах России и продолжает развиваться.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Операционные CRM для финансового сектора

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Бизнес пострадал, а «выхлопа» нет. Маркировка звонков не спасла россиян от бесконечного спама. Опрос

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Россияне, вернувшиеся из-за границы, будут «охлаждаться» без мобильного интернета

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/