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Индексная книга (каталог) CNews*
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Buildah


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «Базальт СПО» выпустила «Альт Сервер 11.0» 1
30.10.2024 Шесть инструментов контейнеризации, которые нужны в DevOps-конвейерах разработки ПО 1
24.04.2020 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux версии 8.2 1
07.08.2019 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7.7 1
11.04.2018 Red Hat выпустила новую версию Red Hat Enterprise Linux 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Buildah и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1326 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Microsoft Corporation 24870 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1156 1
Kingfisher PLC 3 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1615 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26080 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 315 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29184 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 791 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30652 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7692 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6355 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11772 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 345 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5962 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9574 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2248 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 425 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1313 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 561 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2788 1
DevOps - Development и Operations 944 1
Repository - Репозиторий 933 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 989 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1775 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4397 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9690 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 962 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2614 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5019 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24904 1
Linux OS 10264 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 531 4
Red Hat Customer Portal 23 3
Red Hat UBI - Red Hat Universal Base Image 3 2
Microsoft Windows 15923 2
Microsoft Azure 1430 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 2
Red Hat Insights 10 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 199 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 1
Docker - Платформа распределённых приложений 369 1
Ansible 111 1
Red Hat Ansible Engine - Red Hat Ansible Automation Platform 14 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 637 1
Red Hat OpenStack Platform 31 1
Red Hat Podman 19 1
Red Hat Ansible 113 1
Intel x86 - архитектура процессора 1913 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 335 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1381 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 214 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
SELinux - Security Enhanced Linux 27 1
Red Hat OpenSCAP 7 1
PCP - Performance Co-Pilot 2 1
Google Cloud Platform - GCP 324 1
Red Hat OpenShift 133 1
Chiras Stefanie - Чирас Стефани 3 2
Short Steve - Шорт Стив 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14174 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3520 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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