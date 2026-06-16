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Вышло обновление платформы Optimacros — версия 9.300

Компания «Оптимакрос» выпустила новый релиз своего флагманского ПО для интегрированного планирования, бюджетирования и бизнес-аналитики. В версию 9.300 включили более 120 функциональных улучшений, цель которых — повысить производительность, расширить аналитические возможности системы и упростить работу пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Оптимакрос».

Удобство эксплуатации и администрирования

В новой версии реализована мультиролевая модель доступа, призванная упростить администрирование в крупных компаниях c большим количеством пользователей, в частности в вопросах назначения прав для замещающих сотрудников.

Чтобы сделать процесс обновления и масштабирования платформы в корпоративных средах еще более легким, была произведена смена дистрибутизации системы с LXC-контейнеров на OCI, а именно: Docker, Podman, Kubernetes. Контейнеризация изолирует процессы и упрощает мониторинг и обслуживание системы в крупных ИТ-ландшафтах.

Расширена функциональность по использованию файлов и вложений. Добавлена возможность загрузки документов в ячейки куба, чтобы регламенты, обоснования инвестиций или первичные документы хранились рядом с цифрами, к которым они относятся.

Визуализация данных: дашборды и диаграммы

В версии 9.300 улучшен BI-инструментарий, предназначенный для обработки и визуального представления больших объемов данных.

Повысилось удобство работы с дашбордами. Добавилась возможность публиковать дашборды на контекстные таблицы и контекстные таблицы на дашборды. При этом возможна публикация объектов не только текущей модели, но и любой другой модели на воркспейсе.

Добавлены новые типы графиков, расширяющие возможности визуализации данных, анализа сложных зависимостей и выявления закономерностей. Так, для сравнения нескольких количественных переменных и анализа производительности теперь можно использовать лепестковую диаграмму. Для анализа цепочек поставок и финансовых потоков подойдет диаграмма потоков Санки (Sankey). А отслеживать показатели эффективности компании или отдела через объем продаж, доход и другие KPI поможет радиальный датчик (спидометр).

Безопасность и производительность

Современное корпоративное ПО должно соответствовать жестким требованиям информационной безопасности. Поэтому при разработке каждой новой версии мы уделяем пристальное внимание повышению безопасности и отказоустойчивости платформы, чтобы гарантировать клиентам Optimacros надежность хранения и обработки критически важной информации.

Усилен проактивный мониторинг, который на ранних этапах предотвращает внезапные остановки системы из-за нехватки ресурсов. Например, при переполнении оперативной памяти пользователям и администраторам приходит соответствующее сообщение, и они могут принять меры, чтобы избежать снижения производительности.

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

Улучшена производительность платформы: модуль аудита стал открываться еще быстрее, также выросла скорость обработки итоговых значений в виртуальных кубах. За счет управления и приоритизации запросов к OLAP-СУБД время выполнения параллельных операций в модели сократилось, что в целом ускоряет цикл планирования.

В числе новых возможностей, повышающих безопасность и прозрачность работы в системе, стоит выделить интеграцию с хранилищем секретов и добавление новых метрик контроля ресурсов. Так, при превышении объема диска и оперативной памяти воркспейса выводится соответствующее уведомление в интерфейсе модели.

Новинки для моделеров

В релизе 9.300 выполнены доработки для упрощения моделирования, ускорения разработки и внедрения новых моделей. Появилась возможность модифицировать справочник выборки кубов без перезагрузки всей модели, что критично для непрерывности бизнес-процессов.

В числе UX-новинок реализовано добавление иконок в кнопки, чтобы сделать их более интуитивно понятными. А в части работы с документацией стало доступно комментирование внутри формульной строки, что упростило поддержку модели.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Для того, чтобы безопасно дорабатывать модели в тестовом окружении, а потом одной кнопкой внедрять все изменения в продуктивное окружение, разработана функциональность API для ALCM.

Также ведется разработка принципов, которые в дальнейшем позволят подключать к моделированию ИИ-агентов, чтобы упростить этот процесс.

Глеб Канин, продуктовый директор «Оптимакрос»: «Версия 9.300 включила в себя множество масштабных доработок, которые по достоинству оценят компании enterprise-уровня со сложными сквозными процессами планирования на оперативном уровне в закрытом контуре, с большим количеством пользователей и высокими требованиями к администрированию и мониторингу. Помимо этого, релиз стал рекордсменом по количеству доработок на основе запросов клиентов. Мы выполнили 52 доработки из 120, в их числе — смена системы контейнеризации, реализация мультиролевой модели, интеграция с IDM-системами и хранилищем секретов, добавление возможности по вложению файлов и многое другое».

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