Обновление «Альт Рабочая станция» 11.2: Gnome 48, новые инструменты управления, приложения и бесшовная миграция

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.2. В новой версии расширены возможности управления ОС за счёт развития центра настроек «Тюнер» и системы «Альт Компоненты», добавлен инструмент бесшовной миграции с платформы p10. Также обновлена графическая среда Gnome, улучшен панельный интерфейс и расширен набор предустановленных приложений. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Новые модули в центре управления системой «Тюнер»

В «Тюнере» 11.2 добавили и обновили модули: Tuner ALT Packages (Пакеты) — управление системными пакетами и репозиториями, обеспечивающее централизованную установку, обновление и контроль программного обеспечения; Tuner ALT Components (Компоненты) — управление «Альт Компонентами», позволяющее через единый графический интерфейс устанавливать и удалять готовые наборы программного обеспечения в уже установленной системе; Tuner Security Check (Центр безопасности) — проверка конфигурации системы на соответствие рекомендациям ФСТЭК России (для несертифицированных систем), упрощающая контроль уровня безопасности; Tuner OS Info (Информация о системе) — просмотр подробной информации о системе с возможностью формирования отчётов в файл или буфер обмена; Tuner GLTS (Автоматическая синхронизация тем) — управление оформлением legacy-приложений (GNOME Legacy Theme Switcher) для обеспечения визуальной совместимости; Tuner Firejail — настройка параметров изоляции приложений (песочницы), повышающая безопасность пользовательской среды; Tuner GDM (приложение «Настройка GDM») — управление параметрами экрана входа: настройки дисплея, логотип, отображение списка пользователей; Tuner Panel («Панельный режим» в пункте «Внешний вид») — управление режимами интерфейса ALT Panelmode, включая настройку поведения окон и системных расширений.

«Альт Компоненты»: управлять составом ПО стало проще

В ОС добавили систему для управления составом установленного программного обеспечения на уровне компонентов и категорий «Альт Компоненты». В ней: доступно более 50 компонентов, распределённых по категориям: мультимедиа, офис, сеть, виртуализация, сторонние приложения и др.; можно устанавливать и удалять группы пакетов как единое целое, что упрощает настройку системы под задачи пользователя; реализовали единый подход к описанию состава дистрибутива на основе формата alterator-entry, что обеспечивает гибкость настройки и масштабируемость системы.

После установки системы управление компонентами осуществляется через отдельный модуль в «Тюнере».

Управление контейнерами без прав администратора

Добавили поддержку контейнеризации с использованием Podman в rootless-режиме. Это позволяет запускать контейнеры от имени обычного пользователя без прав администратора, снижая риски безопасности.

Добавили инструменты: Капсулы (Pods) — графический интерфейс для управления контейнерами Podman, в том числе на удалённых системах (например, на «Альт Сервере»); Ptyxis — эмулятор терминала, ориентированный на работу с контейнерами. Переход в консоль контейнера можно сделать в два клика; Distrobox — запуск других дистрибутивов Linux в контейнерах с интеграцией в основную систему: доступ к домашнему каталогу, USB-устройствам и графике.

Podman можно установить и использовать без дополнительной конфигурации, даже если контейнеризация не выбрана при установке.

Расширение возможностей установки ПО

В состав операционной системы включены инструменты Flatpak и Stapler, позволяющие использовать приложения из различных источников, включая сторонние репозитории.

Во Flatpak: обеспечивается поддержка установки приложений в изолированной среде, повышающей стабильность и безопасность системы; подключение репозитория Flathub остаётся опциональным и доступно как компонент при установке.

Flatpak теперь предустановлен «из коробки». Ранее устанавливался опционально.

В Stapler: обеспечивается установка, обновление и удаление приложений из внешних источников, в том числе репозиториев сообщества, таких как Aides; поддерживает метаинформацию AppStream, а также функции поиска и кэширования пакетов, обеспечивая удобство работы с приложениями.

Обе системы интегрированы с Gnome Software, что позволяет работать с ними через графический интерфейс.

Приложения для работы с видео, разработки, отслеживания погоды и другие

В состав операционной системы вошли приложения: Constrict (программа для сжатия видео до заданного размера файла, упрощает подготовку роликов для загрузки в сервисы с ограничениями по объему); Kooha (программа для записи экрана с выбором формата, частоты кадров и звука); Gnome Builder + Manuals (среда разработки и документация для работы со стеком GNOME, ориентированные на разработчиков и технических специалистов).

Приложение «Погода» предоставляет актуальную метеоинформацию в современном адаптивном интерфейсе. Поддерживает популярные источники данных, такие как «Яндекс Погода» и Gismeteo. Показывает подробную информацию по влажности, давлению, ветру, УФ-индексу и т. д. Приложение интегрировано в верхнюю панель GNOME в виде виджета.

Также добавлены программы для: подготовки структурированных текстов и документации в формате Markdown «Апостроф», управления ярлыками в меню приложений и редактирования .desktop-файлов Pins.

В «Терминал» добавили консольный помощник Command Not Found. Он подсказывает наименование пакета, если введённая команда не найдена.

Улучшена работа с драйверами Nvidia

В новой версии упрощены установка и обновление драйверов Nvidia. Все необходимые компоненты теперь поставляются совместно с драйверами, а после обновления пакетов пользователю больше не требуется вручную обновлять ядро. Это делает обслуживание системы удобнее и снижает вероятность возникновения ошибок.

Подключение к защищенной сети с сертификатом ЕСПД

В новой версии ОС в процессе инсталляции системы можно установить сертификат единой сети передачи данных (ЕСПД). Это упростит подключение к защищенной инфраструктуре и сократит время первичной настройки системы.

Инструменты обновления и миграции

Для автоматизированного обновления системы с предыдущего поколения p10 до актуальной версии p11 выпустили сервис бесшовной миграции alt-workstation-10-11-upgrade. К его функциям относятся: проверка системных требований перед запуском; последовательное обновление системы и ядра; поддержка сценариев замены графического окружения MATE на Gnone; использование локальных зеркал репозиториев.

Gnone 48: плавный интерфейс, новые шрифты, поддержка HDR

Графическую среду Gnone обновили до 48 версии. В ней: повысили плавность интерфейса и анимаций за счёт оптимизации отрисовки, включая тройную буферизацию в Gnone Mutter; улучшили интерфейс, добавив новые шрифты Adwaita Sans и Adwaita Mono; реализовали группировку по приложениям для удобной работы с уведомлениями; добавили поддержку HDR для современных дисплеев; расширили возможности графической подсистемы Wayland.

Прочие обновления

Удалённый вход в Gnone Remote Desktop теперь работает без дополнительных настроек.

Теперь пароль для доменный учётных записей можно изменять прямо в Gnone Control Center.

Исправлена ошибка с недоступностью openh264 для установки с Flathub, из-за чего могло прерываться обновление системы.

Добавлена предсортировка приложений в Меню Gnone сразу после установки системы.

Добавлен новый менеджер буфера обмена, который позволяет удобно управлять скопированными данными: закреплять их, добавлять теги, просматривать содержимое и быстро создавать QR-коды.

Кнопки сворачивания и разворачивания окна теперь автоматически отображаются в панельном режиме.

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