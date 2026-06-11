Astra Linux Server в составе Astra XPlatform: как «Группа Астра» строит экосистему доверенных решений

Российская ИТ-инфраструктура переживает период активной трансформации. Зарубежные вендоры покинули рынок, и заказчики ищут надежные отечественные инструменты, способные удовлетворить потребности в безопасности, производительности и управляемости. «Группа Астра» отвечает на эти запросы линейкой программно-аппаратных комплексов Astra XPlatform, основой которой стала защищенная операционная система Astra Linux Server.

Платформа, которая связывает аппаратное и программное обеспечение

Операционная система Astra Linux Server играет в линейке XPlatform роль фундамента. Именно она связывает между собой два ключевых слоя любого программно-аппаратного комплекса. С одной стороны, это серверное оборудование с его процессорами, памятью, материнскими платами и прочими физическими компонентами. С другой — специализированное программное обеспечение, которое решает конкретные бизнес-задачи заказчика. Astra Linux Server обеспечивает их слаженную совместную работу.

Но дело не только в функциональности. Важно отметить, что Astra Linux Server сертифицирована ФСТЭК России по первому (максимальному) уровню доверия. Это подтверждает ее соответствие требованиям безопасности для использования в критической инфраструктуре (КИИ), государственных информационных системах (ГИС), а также для защиты гостайны до степени «особой важности». Это позволяет использовать решения на базе Astra LinuxServer в критически важных информационных системах. Во всей линейке XPlatform эта ОС является единой базовой платформой, что усиливает безопасность каждого продукта экосистемы.

Гарантия совместимости и единое окно поддержки

Одно из главных преимуществ приобретения программно-аппаратного комплекса в формате XPlatform состоит в том, что «Группа Астра» выступает единым производителем. Это означает гарантированную совместимость серверного оборудования с операционной системой, а также совместимость прикладного программного обеспечения с той средой, в которой оно работает. Заказчику не придется самостоятельно проверять и настраивать совместимость продуктов от разных вендоров, что пришлось бы делать в случае использования «сборных» решений.

Второй важный аспект — единое окно технической поддержки. В традиционной модели, когда оборудование поставляет один вендор, ОС — второй, а прикладной софт — третий, при возникновении сбоя заказчик оказывается между тремя линиями поддержки, каждая из которых может утверждать, что «проблема не на ее стороне». В модели ПАК от единого поставщика, такой как XPlatform, подобной ситуации возникнуть не может. «Группа Астра» отвечает за всё и поддерживает полную картину, от «железа» до приложений.

Третье преимущество заключается в том, что при покупке программно-аппаратного комплекса производитель гарантирует, что все компоненты будут совместимы и обеспечены поддержкой на протяжении всего срока эксплуатации. Заказчик защищён от ситуации, когда обновление одного компонента «ломает» работу другого. Совместимость комплексного решения XPlatform протестирована и подтверждена.

Широкий спектр сценариев использования

Astra Linux Server — это защищенная операционная система общего назначения, и её возможности значительно шире, чем рамки применения одной программной платформы, являющейся частью конкретного ПАК. Она позволяет любые корпоративные сценарии, от приложений и разработки до облачных инфраструктур. Программно-аппаратные комплексы XPlatform – лишь один из вариантов использования операционной системы в качестве надежной основы.

Если в процессе внедрения возникает потребность в обеспечении совместимости с определенным оборудованием, этот вопрос решается через программу сертификации Ready for Astra. Это стандартная процедура, по итогам которой подтверждается корректная работа и совместимость конкретного оборудования с операционной системой. На данный момент у Astra Linux свыше 4000 совместимых решений с программными и аппаратными продуктами.

Встроенная защита как часть архитектуры

Astra Linux Server обладает развитым набором встроенных средств защиты информации. Они обеспечивают широкий перечень функций безопасности, включая контроль доступа, защиту данных и аудит событий. Эти механизмы являются неотъемлемой частью операционной системы, а не дополнением, которое нужно покупать и устанавливать отдельно.

Принципиально важно, что архитектура каждого программно-аппаратного комплекса XPlatform проектируется с учётом особенностей имеющихся встроенных средств защиты. Защита органично встроена в логику работы всего комплекса.

Поддержка отечественных и зарубежных процессоров

Вопрос аппаратной совместимости особенно актуален в условиях курса на технологическую независимость. Astra Linux Server поддерживает востребованные процессорные архитектуры. Версия 1.8 работает на архитектуре x86-64. Для ARM-процессоров предназначена версия 4.8, которая поддерживает несколько типов ARM-процессоров. Даже для довольно редко встречающихся процессоров Z-Series существует отдельная версия 3.8.

Для обеспечения корректной работы отечественных процессоров, таких как продукты «Байкал Электроникс», и реализации их возможностей по максимуму, в «Группе Астра» выстроен отдельный процесс. Производитель процессора предоставляет оборудование, включающее не только сам чип, но и материнские платы, разработанные специально под него. Команда разработчиков проводит комплексное тестирование, включая нагрузочные испытания. По их результатам выявляются узкие и неработающие места, и код операционной системы оптимизируется для достижения лучших показателей на конкретной аппаратной платформе.

Облачные решения и виртуализация

В рамках ПАК Astra XCloud операционная система выполняет двойную функцию. Она выступает и как базовая платформа, на которой строится облачная инфраструктура, и как гостевая ОС для виртуальных серверов. На сегодняшний день Astra Linux Server является целевой операционной системой, на которой происходит запуск и масштабирование прикладного программного обеспечения в облаке.

Основной технологией виртуализации является связка DeepVirt и KVM/QEMU, достаточно широко применяемая. В области контейнеризации Astra Linux Server предоставляет два сертифицированных инструмента. Это Docker и Podman, причём последний набирает всё большую популярность в профессиональном сообществе.

Работа под высокими нагрузками в enterprise-сегменте

Astra Linux Server часто эксплуатируется в инфраструктурах, связанных с высокими нагрузками. Внутри команды разработки действует отдельное подразделение, которое занимается нагрузочным тестированием и совершенствует архитектуру для производительной работы в крупнейших организациях.

Если при внедрении у конкретного заказчика результаты тестирования оказываются недостаточными для принятия решения, специалисты компании прорабатывают подобный случай индивидуально. Заказчик получает рекомендации по настройке и адаптации системы под свой сценарий, а обнаруженные узкие места становятся задачами для разработки.

Обеспечение непрерывности при обновлениях

Вопрос непрерывности работы при обновлении серверных систем решается в экосистеме XPlatform несколькими путями. В рамках AstraX Cloud существует продукт «Платформа Боцман», который обеспечивает оркестрацию контейнеров. Этот инструмент позволяет обновлять части системы поэтапно, останавливая одни контейнеры и поднимая другие, без полной остановки сервиса.

При горизонтальном масштабировании, когда инфраструктура заказчика включает несколько серверов, обновление можно проводить последовательно. Сначала обновляется один сервер, затем второй, затем третий, и на каждом этапе система продолжает работать. Такой подход позволяет минимизировать время простоя даже при масштабных обновлениях.





Планы развития на ближайшее время

Работа над закрытием уязвимостей, исправлением ошибок и внедрением улучшений по запросам заказчиков ведётся командой разработчиков Astra Linux Server на постоянной основе.

Среди ключевых нововведений, ожидаемых в ближайшие месяцы, особого внимания заслуживают три направления. Первое — появление механизма in-place обновления. Он позволит обновлять операционную систему без полной переустановки, с заменых отдельных пакетов. Это существенно упростит жизнь администраторам и сократит время обслуживания.

Второе направление — создание hotfix-репозитория. В нём будут оперативно публиковаться исправления для обнаруженных уязвимостей, что значительно сократит время от обнаружения проблемы до её устранения на стороне заказчика.

Третье — разделение полномочий администратора на две роли. Функциональный администратор будет отвечать за повседневное управление системой, а администратор безопасности — за контроль политик и настроек защиты. Такое разграничение повысит уровень безопасности и соответствует лучшим практикам управления ИТ-инфраструктурой, а также приказам ФСТЭК России.

Astra Linux Server в составе линейки XPlatform — это не просто операционная система, а полноценная платформа для построения доверенной ИТ-инфраструктуры. Гарантированная совместимость компонентов, единая точка ответственности, встроенные средства защиты и поддержка отечественных процессоров делают это решение привлекательным для организаций, которым важна и безопасность, и производительность. «Группа Астра» продолжает активно развивать продукт и внимательно прислушивается к обратной связи от заказчиков, чтобы платформа становилась только удобнее и функциональнее с каждым обновлением.