Эксперты «Базальт СПО» оценили компетенции студентов на госэкзаменах

В 2026 г. специалисты «Базальт СПО» приняли участие в итоговой государственной аттестации студентов образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального и высшего профессионального образования. Эксперты выступили в роли независимых наблюдателей и членов экзаменационных комиссий, оценивая уровень подготовки будущих системных администраторов и программистов на базе экосистемы свободного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Академическое сотрудничество на практике: студенты работают на ОС «Альт»

Благодаря развитию академической программы «Базальт СПО», выпускные работы все чаще выполняются с использованием операционных систем семейства «Альт» и экосистемы свободного программного обеспечения. Особое внимание уделено специальностям: «Сетевое и системное администрирование», «Компьютерные системы и комплексы» и «Информационные системы и программирование», «Информатика и вычислительная техника».

В СибГУТИ будущие выпускники защищали ВКР по темам, связанным с ОС «Альт» и свободным программным обеспечением. В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) с 22 по 24 июня 2026 г. успешно прошли защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) у студентов четвертого курса, обучающихся по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии».

По результатам защиты 32 выпускника защитили свою ВКР на «отлично», а шесть выпускников получили красные дипломы.

Из интересных тем ВКР комиссия выделила следующие работы: «Методы поиска уязвимостей в пакетах дистрибутивов Linux», «Разработка автоматизированной системы развертывания производственной среды в Proxmox VE», «Анализ пакетов из репозитория Сизиф на наличие фиксированного класса потенциальных уязвимостей».

В СибГУТИ и далее планируется продолжать сотрудничество с ИТ-компаниями с целью повышения уровня подготовки будущих специалистов.

«Для нас, как выпускающей кафедры, участие экспертов "Базальт СПО" в работе государственной экзаменационной комиссии было первым и успешным, на мой взгляд, опытом. Темы, связанные с операционными системами "Альт" и использованием свободного ПО, вызывали интересные обсуждения между членами ГЭК и студентами. Благодаря такой экспертной оценке со стороны специалистов "Базальт СПО" мы уверены, что наши выпускники будут востребованными ИТ-специалистами», — сказала Евгения Перышкова, заведующий кафедрой вычислительных систем Института информатики и вычислительной техники СибГУТИ.

Студенты МГУ защитили дипломы на ОС «Альт»

Георгий Курячий, ведущий программист «Базальт СПО», автор курсов и преподаватель ВМК МГУ, принял участие в работе Государственной экзаменационной комиссии № 17 магистратуры факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Эксперт выступил в роли научного консультанта по дипломным проектам в области разработки ПО .

В прошедшем учебном году студент факультета ВМК МГУ разрабатывал средство автоматического развертывания и настройки сети виртуальных машин на ПК. Разработанное программное средство поддерживает все шаги жизненного цикла виртуального стенда для выполнения лабораторных работ, начиная с развертывания и заканчивая извлечением результатов работы обучающегося. Оно апробировано в рамках курса ДПО «Современные сетевые технологии», где применяется для развертывания сети ВМ с образами ОС «Альт». Лабораторные работы по курсу обучающиеся выполняют в среде ОС «Альт».

Другая работа была посвящена механизмам для безопасной передачи учетных данных пользователя при загрузке ОС по открытому каналу. Для этой работы разработана и реализована модификация дистрибутива операционной системы «Альт» для компьютерных классов практикума на факультете ВМК МГУ.

Магистерская диссертация про разработку метода программного средства автоматизации интернационализации ПО на примере языка программирования Python с использованием машинного обучения. В рамках работы предложен метод классификации строк исходного кода для автоматического отбора фрагментов, требующих перевода. Экспериментальная проверка на 10 независимых открытых проектах с открытым исходным кодом, подтвердила применимость метода в практике локализации ПО.

ОС «Альт» в колледжах и техникумах России

В Ростовском-на-Дону колледже связи и информатики (РКСИ) будущие администраторы защищали проекты, посвященные построению высоконагруженных и защищенных инфраструктур: настройка распределенного хранилища CEPH на платформе «Альт Виртуализация» редакция PVE; внедрение Podman для контейнеризации приложений в ОС «Альт»; развертывание службы каталогов на базе решения «Альт Домен».

Студенты Боровичского педагогического колледжа продемонстрировали практические навыки миграции и безопасности: организация защиты веб-сервера на ОС «Альт» от DdoS-атак; проектирование и реализация поэтапного перехода с доменной инфраструктуры MS Active Directory на «Альт Домен»; полноценное развертывание корпоративной инфраструктуры и сервисов на основе ОС «Альт».

В Курском железнодорожном техникуме — филиале ПГУПС выпускные квалификационные работы были посвящены внедрению средств защиты: подготовка сетевой инфраструктуры и застройка стендов для проведения демонстрационного экзамена по КОД 09.02.06-1-2026: Сетевой и системный администратор; организация и администрирование корпоративного сервера на базе ОС «Альт Сервер»; исследование систем предотвращения сетевых вторжений с использованием ОС «Альт».

«Нас, как экспертов в области сетевого и системного администрирования, порадовал высокий уровень теоретической и практической подготовки студентов и их стремление выполнить задания демоэкзамена творчески, с опорой на знания, которые они получили во время обучения в колледжах», — скахал Ярослав Быховский, старший специалист отдела образовательных проектов «Базальт СПО».

«Базальт СПО» в составе экзаменационной комиссии

Технический специалист «Базальт СПО» Никита Быстров выступил в качестве эксперта демонстрационного экзамена в Пермском политехническом колледже и КАИТ №20. Оценивались работы 98 учащихся по специальности «Сетевое и системное администрирование» и 73 по специальности «Компьютерные системы и комплексы».

В колледже автоматизации и информационных технологий № 20 г. Москвы Андрей Бондаренко вошел в состав экспертов пилотной версии демонстрационного экзамена по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». Испытания проходили с 30 мая по 8 июня 2026 г. и объединили более 500 студентов из 10 московских колледжей.

Мария Петрова, руководитель программ обучения и сертификации «Базальт СПО», была председателем экзаменационной комиссии в Колледже туризма и прикладных технологий Санкт-Петербурга. Выпускники по специальности «Информационные системы и программирование» защитили выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично».

Руководитель Саратовского филиала «Базальт СПО» Евгений Синельников выступил участником в государственной экзаменационной комиссии по направлению «Информатика и вычислительная техника» в Саратовском национальном исследовательском государственный Университете Имени Н.Г. Чернышевского. 32 студента бакалавриата и семь студентов магистратуры защищали дипломные работы, связанные с операционными системами «Альт» и свободным программным обеспечением.

«Все больше колледжей и вузов становятся нашими академическими партнерами. Мы активно работаем над пересмотром содержания образовательных программ по ИТ-специальностям, целенаправленно включая в них российское ПО и отечественные технологические стеки. Это положительно отражается на повышении уровня готовности выпускников — они выходят с практическими навыками работы с технологиями, которые уже сегодня составляют основу технологически независимой ИТ-инфраструктуры страны. Такой подход напрямую укрепляет кадровый суверенитет и позволяет готовить специалистов, способных с первого дня решать реальные задачи на отечественном софте», — сказала Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО».

«Базальт СПО» продолжит сотрудничество с образовательными организациями в рамках проекта «Альт Академия». В 2026 г. демонстрационные экзамены на ОС «Альт» прошли в Москве, Курской, Орловской, Мурманской, Московской, Новосибирской, Ростовской и др. областях, Республике Саха, в Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае.