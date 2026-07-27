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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198317
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Быховский Ярослав

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Эксперты «Базальт СПО» оценили компетенции студентов на госэкзаменах 1
27.10.2006 Intel и "ТрансТелеКом" помогут школьникам 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Быховский Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12800 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1948 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9784 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 1
Web 2.0 - Веб 2.0 401 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11506 1
Матковский Аркадий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2285 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2047 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19494 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 219 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33637 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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