Astra Linux 1.8.4: расширенная виртуализация, усиленная безопасность и удобное администрирование

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, представила обновленную версию своего флагманского продукта — Astra Linux 1.8.4. Релиз сфокусирован на повышении удобства администрирования корпоративных инфраструктур, усилении безопасности и расширении возможностей виртуализации. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Безопасная установка и гибкое управление

В новой версии реализована поддержка проверки ключей GPG при подключении репозиториев. Это обеспечивает подлинность устанавливаемых пакетов и позволяет администраторам безопасно подключать собственные или сторонние репозитории в соответствии с корпоративными политиками безопасности.

Процесс установки стал интеллектуальнее: система автоматически оценивает объем оперативной памяти и при необходимости переключается в консольный режим, а также показывает точный размер требуемого дискового пространства с учетом выбранного набора приложений. Это ускоряет массовое развертывание ОС и снижает трудозатраты ИТ-специалистов.

Виртуализация и контейнеризация нового уровня

Менеджер виртуальных машин virt-manager получил функцию автоматической ротации резервных копий и возможность их сохранения в S3-хранилище с защитным преобразованием данных. Добавлена поддержка виртуальных мультитач-устройств, что позволяет тестировать приложения с сенсорным вводом в виртуализированной среде.

Система контейнеризации обновлена до Podman 5.6.2 c новыми командами, обновленными библиотеками и исправлениями ошибок. Отдельно реализовано автоматическое отслеживание всех каталогов, используемых Podman, что обеспечивает соблюдение требований ФСТЭК России и постоянную проверку образов независимо от их расположения. Для предприятий это означает упрощение аудита безопасности и снижение рисков при работе с контейнеризированными приложениями.

Удобство для пользователей и администраторов

Удаленный доступ через xfreerdp получил поддержку аутентификации Kerberos с Network Level Authentication, что защищает от атак типа MITM («человек посередине») и соответствует современным корпоративным стандартам безопасности. Реализована поддержка относительных координат мыши в xrdp для корректной работы 3D-приложений, CAD/CAE-систем и программ виртуализации. Это особенно важно для инженерных и проектных организаций, внедряющих модели удаленной работы.

Работа с несколькими мониторами стала удобнее: значки рабочего стола можно закреплять за конкретным монитором, а система автоматически восстанавливает привычную конфигурацию при повторном подключении. Это повышает продуктивность сотрудников, использующих несколько мониторов.

Добавлены системные уведомления об истечении срока действия пароля, что позволяет пользователям заблаговременно запланировать его смену и избежать блокировки доступа. Модуль управления драйверами теперь сохраняет результаты тестирования производительности видеокарты для сравнения разных версий драйверов.

Контроль и мониторинг

Подсистема регистрации событий дополнена возможностью отправки повторных уведомлений о критических ситуациях: недостатке оперативной памяти, дискового пространства или исчерпании дисковой квоты. Администраторы могут запретить пользователям сканирование сети в поисках принтеров, что усиливает контроль над использованием средств печати в корпоративной среде.

«Каждое оперативное обновление — это лишь следующий шаг из многих, которые мы делаем вместе с нашими заказчиками, чтобы обеспечить их надежной платформой для построения современной инфраструктуры, необходимой для роста их бизнеса. В релизе 1.8.4 мы уделили особое внимание задачам, с которыми ежедневно сталкиваются системные администраторы и пользователи: от упрощения управления виртуальными машинами и контейнерами до повышения безопасности удаленного доступа. Мы призываем заказчиков применять актуальное обновление как для поддержания инфраструктуры в безопасности, так и для повышения уровня комфорта и эффективности при решении повседневных задач», — отметил Дмитрий Чубанов, менеджер продукта Astra Linux Desktop «Группы Астра».