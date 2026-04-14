«Группа Астра» представила неизменяемый режим Astra Linux Server для растущего рынка контейнеризации

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, представила неизменяемый (immutable) режим работы Astra Linux Server. Новый режим предназначен для запуска прикладного ПО в контейнерах с использованием Docker, Podman или Kubernetes. Он позволяет организовать инфраструктуру как код, снизить затраты на развертывание и обновление ОС, а также повысить удобство администрирования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Контейнерные технологии становятся основой корпоративной ИТ-инфраструктуры. По данным ежегодного исследования Linux Foundation и CNCF (январь 2026 г.), доля организаций, использующих Kubernetes, выросла с 66% до 82% за последние два года, а количество контейнеризированных приложений в продуктивных средах увеличилось с 41% до 56%. Российский рынок следует тому же тренду: рынок платформ контейнеризации в 2024 г. вырос на 65%, при этом в сегменте on-premise рост составил 164%.

Именно для этих заказчиков — организаций, развертывающих контейнерные среды на собственной инфраструктуре, — в первую очередь предназначен неизменяемый режим Astra Linux Server.

Неизменяемый режим — современный подход к построению операционных систем, при котором базовая файловая система остается неизменной во время работы. Системные компоненты, исполняемые файлы и настройки ОС формируются из предварительно подготовленных образов и не могут быть изменены в процессе эксплуатации. Все прикладное ПО запускается исключительно в контейнерах.

Подобный подход уже реализован в ряде зарубежных Linux-дистрибутивов — Fedora CoreOS, openSUSE MicroOS, Ubuntu Core и др. Astra Linux Server предлагает собственную реализацию, адаптированную под российские требования к защите информации, с сохранением всех встроенных средств защиты Astra Linux Special Edition 1.8, сертифицированных ФСТЭК России.

Неизменяемый режим существенно снижает поверхность атаки: в состав образа входят только необходимые компоненты ядра, средства защиты и инструменты контейнеризации. Системные файлы защищены от вредоносного ПО, несанкционированных изменений и ошибок администратора. Действия администратора в рабочем режиме ограничены, что обеспечивает дополнительный контроль над состоянием ОС. Режим поддерживает работу в полностью закрытых контурах без постоянного доступа к внешним репозиториям.

Режим поддерживает работу как отдельных узлов с Docker и Podman, так и полноценных Kubernetes-кластеров. По данным исследования State of DevOps Russia 2025, на stand-alone режимы Docker и Podman приходится 80,1% сценариев использования контейнеров, при этом доля респондентов, не использующих оркестраторы, сократилась с 24% до 14,6% — контейнеризация становится нормой для все большего числа команд.

Развертывание возможно по сети через PXE на физические или виртуальные серверы, а также из подготовленных QCOW2-образов. Конфигурации образов можно хранить в git-репозитории, реализуя подход «инфраструктура как код» (Infrastructure as Code). Обновление базовой системы и контейнеризированного ПО выполняется независимо друг от друга, что позволяет разграничить зоны ответственности команд, отвечающих за инфраструктурный и прикладной слои.

Неизменяемый режим Astra Linux Server ориентирован на enterprise-сегмент — организации с большим парком серверов, высокими нагрузками и потребностью в масштабировании: финансовый сектор, промышленность, здравоохранение, транспортную отрасль и государственный сектор. Согласно исследованию State of DevOps Russia 2025, Astra Linux занимает лидирующую позицию среди отечественных операционных систем в сценариях контейнеризации с долей 15,2%.

Неизменяемый режим уже доступен действующим пользователям и входит в состав Astra Linux Server.

«Неизменяемый режим Astra Linux Server — это ответ на запрос рынка: организациям нужна серверная ОС, которая сочетает предсказуемость и защищенность с современными подходами к управлению инфраструктурой. Мы предложили решение, в котором система собирается один раз и работает в контролируемом состоянии, сохраняя при этом все сертифицированные средства защиты Astra Linux. Это принципиально упрощает аудит, сопровождение и масштабирование контейнерных сред», — отметил Денис Кривошея, менеджер продукта Astra Linux Server «Группы Астра».