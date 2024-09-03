Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков

Репозиторий Docker Hub удалил проект Docker-OSX, который позволяет искать в macOS «дыры» и разворачивать ее виртуальную копию на ПК под управлением Windows и Linux. Docker-OSX использовали сотни тысяч разраотчиков. Apple донесла на создателя Docker-OSX, и после чего проект был удален. Docker Hub известен своей нелюбовью к российским программистам – он массово блокирует их профили просто потому, что они из России.

Apple – стукач

Из репозитория Docker Hub исчез проект Docker-OSX, позволяющий запускать виртуальную копию macOS на компьютерах под управлением Windows и Linux, пишет портал Bleeping Computer. Проект полезен разработчикам, которым необходимо тестировать программное обеспечение на macOS, а также исследователям безопасности, которые тестируют различные конфигурации для выявления ошибок в системе или проводят исследования вредоносного ПО, разработанного для macOS.

Apple терпеть не может, когда ее macOS устанавливают на что-то, не имеющее приставки Mac в названии и нарисованного надкушенного яблока. CNews писал, что она очень активно борется с этим явлением, которое существует многие десятилетия и носит название «Хакинтош» (Hackintosh, от слов Hacker и Macintosh).

По данным Bleeping Computer, именно Apple донесла на проект Docker-OSX модераторам Docker Hub, после чего те удалили репозиторий. Это позже подтвердил и сам разработчик Docker-OSX, скрывающийся под псевдонимом Sick.Codes.

Apple По мнению автора проекта, своими действиями Apple нанесла ущерб не только разработчикам и ИБ-специалистам , но и самой себе

Едва ли от Docker Hub можно было ожидать другой реакции. Это репозиторий для хранения контейнеров, созданных с помощью Docker – сервиса автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации, и он не в первый раз замечен в чем-то подобном. Например, как сообщал CNews, в конце весны 2024 г. он внезапно решил поддержать антироссийские санкции и заблокировал российских пользователей по IP.

Сотни тысяч пострадавших

Docker-OSX пользуется огромной популярностью среди разработчиков. У проекта более 750 тыс. загрузок и очень высокие оценки тех, кто хоть раз пользовался им. К моменту выхода материала не было доподлинно известно о количестве активных пользователей проекта, но их может быть примерно столько, сколько и скачиваний.

По словам Sick.Codes, Apple подала запрос на удаление Docker-OSX, сославшись на американский закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Она заявила, что в репозитории проекта есть образы установщика macOS, распространение которых запрещено авторским правом, принадлежащим самой Apple, и что все это является нарушением ее авторских прав и попутно действующего законодательства США.

Сделать хуже всем

По оценке экспертов портала Bleeping Computer, с юридической точки зрения действия Apple конкретно в этом случае полностью оправданы. В ее лицензионном соглашении EULA для macOS есть пункт, ограничивающий использование этой операционной системы исключительно оборудованием под брендом Apple, и компания имеет право обеспечивать соблюдение этих условий лицензирования.

Но у Sick.Codes иной взгляд на происходящее. По его мнению, Apple в этом вопросе противоречит сама себе, потому что, с одной стороны, поощряет вклад сторонних разработчиков в исследования безопасности и сообщения об ошибках, с другой, уничтожает проекты, которые способствуют такой деятельности. Автор Docker-OSX отдельно подчеркнул, что действия Apple затронут в первую очередь исследователей безопасности, использующих Docker-OSX для повышения безопасности macOS.

Microsoft не вмешивается

В современном мире существует гораздо более известный репозиторий для программного кода – GitHub, и он, как и Docker Hub, тоже позволяет хранить проекты различной направленности. Также GitHub, как и Docker Hub, очень плохо относится к российским пользователям, как и корпорация Microsoft, которая владеет им.

Репозиторий Sick.Codes на GitHub

В то же время как выяснила редакция CNews, GitHub пока не берет пример с Docker Hub и не трогает репозиторий Sick.Codes, в котором он выложил все необходимое для работы Docker-OSX. С чем это связано, пока неясно – возможно, Microsoft и GitHub еще не успели обработать запрос Apple, или же запроса как такового еще не было. Но нельзя не напомнить, что Apple и Microsoft – крупные конкуренты на рынках настольных операционных систем, а также компьютеров, мобильных и стационарных.