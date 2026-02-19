ЕМДЕВ выпустил обновление интеграционной платформы ION версии 1.12.0

Компания ЕМДЕВ, разработчик low-code платформы для интеграции информационных систем, объявила о выходе нового релиза Entaxy ION 1.12.0. Обновление включает функциональные улучшения, направленные на повышение эффективности разработки, упрощение управления API и расширение возможностей настройки интеграционных маршрутов. Об этом CNews сообщили представители ЕМДЕВ.

Entaxy — российская low-code платформа для создания интеграционных маршрутов обмена данными между корпоративными информационными системами. Решение позволяет ускорить разработку интеграций, снизить порог входа для специалистов и обеспечить настройку взаимодействий без написания сложного кода.

Ключевые изменения в версии 1.12.0

XML-редактор: Интегрирован визуальный редактор маршрутов Kaoto с возможностью переключения между режимами Design (визуальное моделирование) и Source (работа с исходным XML-кодом). Реализована функция автосохранения маршрутов в localStorage браузера с настраиваемым интервалом.

Entaxy OpenAPI: Добавлен специализированный раздел с интегрированным Swagger-редактором для разработки и документирования API. Реализована поддержка открытия JSON- и YAML-ресурсов через контекстное меню.

Управление репозиториями: Расширена поддержка артефактов — добавлена возможность подключения Common M2 и Nexus M2 репозиториев.

Работа с кэшем: Внедрен новый раздел для управления кэшированием, а также добавлены кастомные теги dynamic-system (для динамического вызова систем) и cache-remove (для удаления значений кэша по ключу).

Сервисы и клиенты: Оптимизирована структура параметров — блок Header filter вынесен в отдельный раздел для удобства конфигурирования.