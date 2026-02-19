Разделы

ПО Софт
|

ЕМДЕВ выпустил обновление интеграционной платформы ION версии 1.12.0

Компания ЕМДЕВ, разработчик low-code платформы для интеграции информационных систем, объявила о выходе нового релиза Entaxy ION 1.12.0. Обновление включает функциональные улучшения, направленные на повышение эффективности разработки, упрощение управления API и расширение возможностей настройки интеграционных маршрутов. Об этом CNews сообщили представители ЕМДЕВ.

Entaxyроссийская low-code платформа для создания интеграционных маршрутов обмена данными между корпоративными информационными системами. Решение позволяет ускорить разработку интеграций, снизить порог входа для специалистов и обеспечить настройку взаимодействий без написания сложного кода.

Ключевые изменения в версии 1.12.0

XML-редактор: Интегрирован визуальный редактор маршрутов Kaoto с возможностью переключения между режимами Design (визуальное моделирование) и Source (работа с исходным XML-кодом). Реализована функция автосохранения маршрутов в localStorage браузера с настраиваемым интервалом.

Entaxy OpenAPI: Добавлен специализированный раздел с интегрированным Swagger-редактором для разработки и документирования API. Реализована поддержка открытия JSON- и YAML-ресурсов через контекстное меню.

Управление репозиториями: Расширена поддержка артефактов — добавлена возможность подключения Common M2 и Nexus M2 репозиториев.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Работа с кэшем: Внедрен новый раздел для управления кэшированием, а также добавлены кастомные теги dynamic-system (для динамического вызова систем) и cache-remove (для удаления значений кэша по ключу).

Сервисы и клиенты: Оптимизирована структура параметров — блок Header filter вынесен в отдельный раздел для удобства конфигурирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

Платить за воздух. Главный почтовый сервис страны стал брать деньги за функцию, которая была бесплатной десятилетиями. Опрос

Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Создатель средств блокировки Рунета мигрирует с российского ПО на устаревший Microsoft Exchange 2019

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще