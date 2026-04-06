«Газинформсервис» и ЕМДЕВ подтвердили технологическую совместимость СУБД Jatoba и платформы Entaxy

Компании «Газинформсервис» и ЕМДЕВ завершили испытания и подтвердили корректность и стабильность совместной работы СУБД Jatoba с программным обеспечением Entaxy в различных режимах эксплуатации. Подтвержденная совместимость позволяет заказчикам использовать связку продуктов для создания сложных интеграционных решений с гарантированной защитой данных на уровне хранения. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«Ятоба» — СУБД на базе модернизированного ядра PostgreSQL, предоставляющая инструменты для построения отказоустойчивых кластеров и расширенные функции кибербезопасности (SQL Firewall, защита таблиц, обфускация кода).

Entaxy — low-code платформа, позволяющая настраивать обмен данными между информационными системами силами аналитика, с широкой библиотекой готовых коннекторов.

Вендоры планируют развивать технологическое партнерство и оказывать совместную техническую поддержку.

«Совместимость платформы Entaxy и СУБД «Ятоба» позволит заказчикам максимально быстро и безопасно оптимизировать архитектуру взаимодействия программных продуктов в части интеграции данных. Entaxy позволит сделать это максимально быстро, а Jatoba обеспечит максимальную кибербезопасность», — сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД «Ятоба».

«Партнерство с «Газинформсервисом» усиливает ценность Entaxy для предприятий, стремящихся к технологической независимости. Наша платформа позволяет аналитикам без глубоких технических знаний выстраивать сложные сценарии обмена информацией, а сертифицированная СУБД Jatoba обеспечивает доверенную среду для хранения критически важных данных. Вместе мы предлагаем заказчикам готовый инструмент для реализации стратегий импортозамещения без компромиссов между удобством и надежностью», — сказал Андрей Филиппов, директор по развитию интеграционных и инфраструктурных решений ЕМДЕВ.