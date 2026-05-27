Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

Российские учёные и разработчики займутся модернизацией бортового оборудования CNS/ATM, работающего с сигналами ГЛОНАСС, GPS и функциональными дополнениями.



Модернизация навигации

Как выяснил CNews, в России проведут научно-исследовательскую работу по модернизации перспективного бортового оборудования CNS/ATM, использующего сигналы ГЛОНАСС.

CNS/ATM в гражданской авиации — это глобальная концепция Международной организации гражданской авиации (ИКАО), объединяющая спутниковые и цифровые технологии. Аббревиатура расшифровывается как «Связь, Навигация, Наблюдение / Организация Воздушного Движения» (Communication, Navigation, Surveillance / Air Traffic Management).

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном 24 мая 2026 г. техническом задании на сайте госзакупок. Проект был заказан Министерством транспорта России (Минтранс). Начальная стоимость работ, указанная в карточке тендера — 117 млн руб.

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Минтранс заказал разработку отечественного бортового оборудования CNS/ATM, использующего сигналы ГЛОНАСС

Проект направлен на выработку принципов, алгоритмов и математических моделей для многосозвездных и многочастотных приемников, работающих с сигналами ГЛОНАСС, GPS и функционального дополнения SBAS в диапазонах L1, L3 и L5, что должно кардинально повысить помехозащищенность, точность, чувствительность и динамический диапазон авиационной спутниковой навигации.

Подрядчику, согласно документам, потребуется разработать пути повышения помехозащищенности выходного сигнала и точности навигационного решения для приемников, поддерживающих сигналы ГЛОНАСС, GPS и SBAS. Кроме того, необходимо создать математическую модель такого приемника, а также подготовить научно обоснованные предложения для национальных промышленных стандартов – отдельно в части помехозащищенности, точности, чувствительности и динамического диапазона.

Отдельным блоком в техническом задании выделена разработка программного математического обеспечения и рабочей документации для испытательной системы, которая должна соответствовать существующим и перспективным требованиям гражданской авиации к спутниковому навигационному оборудованию.

Подробности работ

Выполнение НИР разбито на три последовательных этапа. На первом этапе исполнитель должен представить материалы, содержащие принципы и пути повышения помехозащищенности и точности, а также упрощенную математическую модель приемника и концептуальные предложения по созданию программно-математического обеспечения для научных исследований.

Второй этап посвящен разработке рабочей документации на экспериментальную систему комплексной проверки перспективных бортовых приемников. На этом же этапе готовятся научно обоснованные предложения по структуре разделов национального промышленного стандарта, касающихся помехозащищенности и точности.

Третий, заключительный этап, включает подтверждение характеристик чувствительности и динамического диапазона опытного приемника (с возможностью приема сигналов с кодовым и частотным разделением), создание полноценной математической модели, эскизного проекта программного обеспечения, алгоритмов и сценариев тестирования.

Итогом станет само программное обеспечение испытательной системы с полной рабочей и эксплуатационной документацией, а также акт по результатам его испытаний. Помимо этого, на третьем этапе будут сформулированы предложения по стандартизации требований к чувствительности и динамическому диапазону.

Как подчеркивается в документе, практическая значимость работы обусловлена необходимостью поддержания отечественной нормативно-технической базы на современном уровне, предоставления разработчикам научно обоснованных алгоритмических и методологических заделов для задач сглаживания измерений, обеспечения целостности и декодирования перспективных сигналов.

Внедрение результатов НИР позволит создать систему комплексной проверки авиационных многочастотных приемников ГЛОНАСС/GPS/SBAS, а также использовать их для подтверждения соответствия бортового оборудования. Планируется, что результаты будут востребованы Минтрансом России, Росавиацией и юридическими лицами – разработчиками соответствующей аппаратуры.