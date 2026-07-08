Veai - Виай - ИИТЕХ

Veai (Виай) — российская платформа управляемого искусственного интеллекта для разработки, тестирования и сопровождения сложного корпоративного кода. В отличие от чат-ассистентов и универсальных ИИ-агентов, Veai интегрируется в IDE и опирается на её инструменты как на источник точных фактов о проекте, коде, зависимостях, запусках, ошибках и поведении приложения в рантайме. Такой подход позволяет ИИ-агентам качественно работать даже с локально развёрнутыми моделями и большими legacy-кодовыми базами в закрытом контуре. Поддержка VPC-развёртывания и self-hosting обеспечивает работу внутри защищённого корпоративного периметра и соответствие требованиям импортозамещения и информационной безопасности.