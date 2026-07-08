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Veai Виай ИИТЕХ

Veai - Виай - ИИТЕХ

Veai (Виай) — российская платформа управляемого искусственного интеллекта для разработки, тестирования и сопровождения сложного корпоративного кода. В отличие от чат-ассистентов и универсальных ИИ-агентов, Veai интегрируется в IDE и опирается на её инструменты как на источник точных фактов о проекте, коде, зависимостях, запусках, ошибках и поведении приложения в рантайме. Такой подход позволяет ИИ-агентам качественно работать даже с локально развёрнутыми моделями и большими legacy-кодовыми базами в закрытом контуре. Поддержка VPC-развёртывания и self-hosting обеспечивает работу внутри защищённого корпоративного периметра и соответствие требованиям импортозамещения и информационной безопасности.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2026 Veai и «Емдев» создают российскую экосистему корпоративного ПО со встроенным управляемым ИИ 1
24.11.2025 Компании IBS и Veai объединят усилия в оптимизации разработки ПО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Veai и организации, системы, технологии, персоны:

EmDev - ЕмДев 34 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1076 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9841 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21887 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64409 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61272 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13785 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25304 1
Кудинов Михаил 5 1
Ковтун Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164909 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15906 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5641 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11481 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 838 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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