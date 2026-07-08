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Veai Виай ИИТЕХ
Veai (Виай) — российская платформа управляемого искусственного интеллекта для разработки, тестирования и сопровождения сложного корпоративного кода. В отличие от чат-ассистентов и универсальных ИИ-агентов, Veai интегрируется в IDE и опирается на её инструменты как на источник точных фактов о проекте, коде, зависимостях, запусках, ошибках и поведении приложения в рантайме. Такой подход позволяет ИИ-агентам качественно работать даже с локально развёрнутыми моделями и большими legacy-кодовыми базами в закрытом контуре. Поддержка VPC-развёртывания и self-hosting обеспечивает работу внутри защищённого корпоративного периметра и соответствие требованиям импортозамещения и информационной безопасности.
СОБЫТИЯ
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|08.07.2026
|Veai и «Емдев» создают российскую экосистему корпоративного ПО со встроенным управляемым ИИ 1
|24.11.2025
|Компании IBS и Veai объединят усилия в оптимизации разработки ПО 1
Veai и организации, системы, технологии, персоны:
|EmDev - ЕмДев 34 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
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