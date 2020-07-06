ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP

В группе компаний ММК успешно завершился очередной этап масштабного проекта по переводу ключевых организаций группы на единую корпоративную информационную систему (КИС) на базе Oracle E-Business Suite. 1 июля 2020 г. ММК в партнерстве с Oracle ввел в промышленную эксплуатацию КИС «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ММК-ЛМЗ). Таким образом, ММК последовательно реализует программу модернизации и расширения корпоративной системы, которая позволит решить задачи по интеграции всех информационных потоков подразделений группы ММК.

Лысьвенский металлургический завод — единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. Продукция завода широко применяется в автомобильной промышленности, строительной индустрии, отраслях общего машиностроения, при производстве бытовой техники и др.

Как и в других организациях группы, вошедших в проект, в ММК-ЛМЗ теперь доступны объективные и своевременные данные о производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия и полной технологической цепочке в единой информационной системе. В ходе проекта были оцифрованы все бизнес-процессы, в том числе те, которые раньше велись вне информационной системы или в разрозненных ИТ-системах.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и удаленность ЛМЗ от основной площадки ММК определили особенности этого этапа модернизации: впервые в истории ММК внедрение и запуск крупной промышленной ERP были осуществлены удаленно. Высокопрофессиональная и слаженная работа проектной команды и эффективное управление проектом позволили успешно запустить систему в срок и с надлежащим качеством. Проект был реализован в максимально сжатые сроки — за 6 месяцев.

«Для любой компании, в том числе металлургической, цифровизация — это процесс внедрения в производство и в бизнес-процессы новейших технологий и лучших практик. ERP-система, с накопленными в ней данными — это такой же актив компании, как недвижимость и материальные ресурсы. Грамотно используя данный актив, можно более рационально и качественно принимать решения на всех уровнях управления, повышая эффективность деятельности компании. Для этого ММК разработал и успешно реализует стратегию цифровизации», — отмечает директор по экономике «Магнитогорского металлургического комбината» Андрей Еремин.

ERP от Oracle является ядром всей корпоративной информационной системы группы компаний ММК, источником лучших мировых практик по ведению бизнеса. А для пользователей — это единые стандарты корпоративного управления в группе и прослеживаемость информации от ввода первичных документов до влияния на финансовый результат.

«Менеджмент «Магнитогорского металлургического комбината» всегда уделял и продолжает уделять большое внимание развитию информационных, а теперь и цифровых технологий. Практически все инициативы компании имеют инновационную составляющую, что приносит значительные результаты для бизнеса, — отмечает Денис Смирнов, директор департамента консалтинга Oracle в России и СНГ. — Мы поздравляем ММК с завершением очередного этапа модернизации и рады поддержать тактические и стратегические планы одной из крупнейших в мире металлургических компаний лучшими в своих классах решениями и облачными сервисами в соответствии с требованиями сегодняшнего и завтрашнего дня».

«Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2019 г. группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и реализовано 11,3 млн тонн металлопродукции. Выручка группы ММК за 2019 г. составила $7,566 млрд, EBITDA — $1,797 млрд.