Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Банк «Открытие» запустил фабрику инновационных проектов и технологий

Бизнес ИТ в банках

В банке «Открытие» стартовал сервис поиска инновационных решений для развития финансовых услуг компаний группы «Открытие». За несколько месяцев, работая дистанционно, эксперты фабрики пилотов совместно с бизнесом определили модель функционирования фабрики, провели первые исследования и определили ключевые потребности бизнес-линий банка в технологическом развитии. Приоритетными для бизнеса «Открытия» направлениями для пилотирования стали извлечение информации из текста или умное распознавание текста на уровне смысла и содержания с помощью искусственного интеллекта (в качестве примера можно привести распознавание балансовых отчетов клиентов для автоматического перерасчета уровня риска, распознавание платежных документов клиентов для автоматического формирования платежей в интернет-банке и т.д.), роботизация бизнес-процессов, удаленная идентификация для оказания услуг в условиях пандемии и персонализация предложений банка в цифровых канала с учетом интересов клиентов (например, на основе истории поиска клиента в «Яндексе» или Google банк сможет определять его интересы или желания и предлагать не просто кредит наличными, а кредит на ремонт, или если искал авиабилеты – кредит на путешествие).

«Фабрика пилотов позволит нам быстро и эффективно тестировать решения стартапов в банке. По каждому из направлений сейчас идет поиск ИТ-решений, выбор компаний-вендоров, уже стартовали несколько пилотных проектов, – сказал Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие».

Из проектов, которые вплотную подошли к стадии пилотного внедрения, можно выделить «Помощника рекрутера», который позволит быстрее закрывать линейные позиции; «Голосовой помощник», который проинформирует о текущем курсе обмена валют и посчитает сумму конвертации; автоматизированную систему контроля удовлетворенности клиента обслуживанием в отделении, а также систему, адаптирующую страницы сайта банка для посетителей с учетом информации об их интересах, получаемой из внешних источников (в дальнейшем эта же технология планируется к внедрению в мобильный банк).

Другие материалы рубрики

Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире»

Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей

Онлайн-конференция CNews «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации» состоится 16 июля

Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки

Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM

Какой водонагреватель выбрать: проточный или накопительный

Лучшие парогенераторы: хиты продаж 2020 года

Показать еще

Наука

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live