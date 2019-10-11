Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Глава ОМП Павел Эйгес в интервью CNews — о первой российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Банк «Открытие» и Epam стали стратегическими партнерами по цифровой трансформации и внедрению инноваций

Интеграция Инфраструктура ИТ в банках

Банк «Открытие» и Epam объявили о стратегическом партнерстве.

Партнерство будет развиваться в двух направлениях. Во-первых, это разработка и развитие единого фронтального решения, внедренного в банке «Открытие» для более эффективного и качественного обслуживания клиентов. Цифровая платформа позволит интегрировать различные каналы обслуживания потенциальных и реальных клиентов банка, ускорить вывод на рынок банковских продуктов и предложить качественно новый опыт взаимодействия как клиентам банка, так и его сотрудникам.

Другим направлением сотрудничества станет возможность использования банком «Открытие» потенциала, опыта и методологий инновационного подразделения Epam для генерации идей, разработки и апробации решений и продуктов нового поколения.

С 2018 г. банк «Открытие» реализует стратегию развития, которая предполагает создание бизнес-модели современного банка, активно использующего в своей работе инновационные технологии. Выбор Epam в качестве партнера обусловлен глубокими технологическими компетенциями и экспертизой компании в сфере цифровой трансформации финансового бизнеса, полученной благодаря многолетней работе с ведущими инвестиционными и розничными банками и финтех-компаниями в России, Европе, США и Азии.

Совместная команда банка «Открытие» и Epam приступила к построению единого фронтального решения в марте 2019 г. Спустя шесть месяцев в эксплуатацию была введена первая версия платформы, которая позволила создать единый клиентский и продуктовый профиль, автоматизировала процессы работы с типовыми продуктами банка, обеспечила поддержку операций контакт-центра и претензионную деятельность.

Решение разрабатывается с использованием гибкой методологии Scrum (десять параллельных кроссфункциональных команд) и обладает микросервисной архитектурой. Такой подход позволяет банку быстро запускать продукты и услуги и оперативно адаптироваться под постоянные изменения в конкурентной среде, в потребностях клиентов и требованиях регуляторов. Дополнительным преимуществом является возможность переиспользования разработанных микросервисов при подключении новых традиционных и цифровых каналов обслуживания, что сокращает сроки реализации и затраты всего проекта.

Сейчас пользователями системы являются свыше 7 тыс. специалистов банка «Открытие», в первую очередь сотрудники розничных отделений, контакт-центра и ряда других подразделений.

Полностью перейти на единое фронтальное решение банк «Открытие» планирует к концу 2020 г.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие», сказал: «Мы рассматриваем инновационные технологии как возможность в любой точке контакта с клиентами предложить оптимально отвечающие их целям продукты и обеспечить быстрый и удобный сервис. Epam обладает опытом разработки эффективных цифровых платформ мирового класса для традиционных и дистанционных каналов обслуживания и исключительными компетенциями в сфере создания технологий будущего. Мы уверены, что вместе мы сможем создавать современные решения, которые поддержат стратегию цифровизации банка, помогут нам повысить лояльность клиентов и привлечь новую аудиторию, а также расширят наши возможности для роста конкурентоспособности».

Артак Оганесян, заместитель генерального директора Epam, сказал: «С точки зрения цифровой трансформации сегодня финансовый сектор является лидером в российской экономике. Решения, которые разрабатываются отечественными банками, нередко более инновационны и интересны, чем те, что создают их коллеги в западных странах. Мы рады быть партнером банка «Открытие» и использовать свой опыт, компетенции и знания для совместной реализации проектов, которые помогут поменять представление о банковском обслуживании для миллионов клиентов банка в нашей стране».

Другие материалы рубрики

Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет

Осажденный со всех сторон «Техносерв» создал новые юрлица и получил 700-миллионный господряд

Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам

В России создано ПО против мошенников, которые представляются «сотрудниками банка»

Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Техника

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей

Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi

Лучшие мини-печи: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Рабочие столы как услуга набирают популярность из-за проблем в экономике Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner