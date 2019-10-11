Банк «Открытие» и Epam стали стратегическими партнерами по цифровой трансформации и внедрению инноваций

Банк «Открытие» и Epam объявили о стратегическом партнерстве.

Партнерство будет развиваться в двух направлениях. Во-первых, это разработка и развитие единого фронтального решения, внедренного в банке «Открытие» для более эффективного и качественного обслуживания клиентов. Цифровая платформа позволит интегрировать различные каналы обслуживания потенциальных и реальных клиентов банка, ускорить вывод на рынок банковских продуктов и предложить качественно новый опыт взаимодействия как клиентам банка, так и его сотрудникам.

Другим направлением сотрудничества станет возможность использования банком «Открытие» потенциала, опыта и методологий инновационного подразделения Epam для генерации идей, разработки и апробации решений и продуктов нового поколения.

С 2018 г. банк «Открытие» реализует стратегию развития, которая предполагает создание бизнес-модели современного банка, активно использующего в своей работе инновационные технологии. Выбор Epam в качестве партнера обусловлен глубокими технологическими компетенциями и экспертизой компании в сфере цифровой трансформации финансового бизнеса, полученной благодаря многолетней работе с ведущими инвестиционными и розничными банками и финтех-компаниями в России, Европе, США и Азии.

Совместная команда банка «Открытие» и Epam приступила к построению единого фронтального решения в марте 2019 г. Спустя шесть месяцев в эксплуатацию была введена первая версия платформы, которая позволила создать единый клиентский и продуктовый профиль, автоматизировала процессы работы с типовыми продуктами банка, обеспечила поддержку операций контакт-центра и претензионную деятельность.

Решение разрабатывается с использованием гибкой методологии Scrum (десять параллельных кроссфункциональных команд) и обладает микросервисной архитектурой. Такой подход позволяет банку быстро запускать продукты и услуги и оперативно адаптироваться под постоянные изменения в конкурентной среде, в потребностях клиентов и требованиях регуляторов. Дополнительным преимуществом является возможность переиспользования разработанных микросервисов при подключении новых традиционных и цифровых каналов обслуживания, что сокращает сроки реализации и затраты всего проекта.

Сейчас пользователями системы являются свыше 7 тыс. специалистов банка «Открытие», в первую очередь сотрудники розничных отделений, контакт-центра и ряда других подразделений.

Полностью перейти на единое фронтальное решение банк «Открытие» планирует к концу 2020 г.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие», сказал: «Мы рассматриваем инновационные технологии как возможность в любой точке контакта с клиентами предложить оптимально отвечающие их целям продукты и обеспечить быстрый и удобный сервис. Epam обладает опытом разработки эффективных цифровых платформ мирового класса для традиционных и дистанционных каналов обслуживания и исключительными компетенциями в сфере создания технологий будущего. Мы уверены, что вместе мы сможем создавать современные решения, которые поддержат стратегию цифровизации банка, помогут нам повысить лояльность клиентов и привлечь новую аудиторию, а также расширят наши возможности для роста конкурентоспособности».

Артак Оганесян, заместитель генерального директора Epam, сказал: «С точки зрения цифровой трансформации сегодня финансовый сектор является лидером в российской экономике. Решения, которые разрабатываются отечественными банками, нередко более инновационны и интересны, чем те, что создают их коллеги в западных странах. Мы рады быть партнером банка «Открытие» и использовать свой опыт, компетенции и знания для совместной реализации проектов, которые помогут поменять представление о банковском обслуживании для миллионов клиентов банка в нашей стране».