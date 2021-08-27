Разделы

Интернет Хостинг и домены Интеграция Инфраструктура
|

RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства

Хостинг-провайдер RuVDS заключил соглашение о партнерстве с Lenovo. Документ подразумевает полномасштабное обновление парка оборудования, используемого в обеспечении работы дата-центров, что повысит скорость работы серверов клиентов и качество их эксплуатации.

«Новое «железо» позволит снизить плотность размещения виртуальных машин клиентов и увеличить скорость их работы на 19%. Качество всегда было и остается важнейшим приоритетом RuVDS, потому мы и договорились с Lenovo, которая выступит поставщиком самых современных решений для наших дата-центров. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжено, и вместе мы сможем задать новые стандарты для всей индустрии», – отметил генеральный директор и основатель RuVDS Никита Цаплин.

В рамках первого этапа масштабной модернизации оборудование было доставлено во все дата-центры компании в России: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. На втором этапе обновлению подвергнутся дата-центры RuVDS в Цюрихе, Лондоне, Франкфурте и Амстердаме.

«Наше партнерство показывает, что модернизация технологического оснащения дата-центров помогает клиенту оптимизировать бизнес-процессы, сократить время решения проблем конечного пользователя. Кроме того, с нашим оборудованием заказчики получают квалифицированную техническую поддержку, что дает возможность не углубляться в вопросы ИТ-инфраструктуры, а сосредоточиться на развитии бизнеса», – отметил Андрей Кутуков, руководитель представительства Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) в России, Восточной Европе и Центральной Азии.

Полная модернизация парка оборудования RuVDS в России и странах Европы будет завершена в 2022 г.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro

«Почта России» создала огромную ИТ-компанию

CNews Analytics: провайдеры услуг ЦОД обещают удвоение

На европейском рынке ПК новый лидер

«Диасофт» разработал крупнейшую систему сбора и хранения данных для Вооруженных сил России

«Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ

Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Вместо шариков: лучшие игры для смартфона для развития интеллекта

Показать еще

Наука

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ

Что скрыто под обратной стороной Луны?

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира
Показать еще