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Наземная инфраструктура показала себя самым незащищенным элементом космических систем

Наземная инфраструктура, обслуживающая космические аппараты, является основной точкой входа для злоумышленников, намеревающихся взломать спутники. К такому выводу пришли специалисты хостинг-провайдера RUVDS по результатам исследования, последний этап которого завершился весной 2024 г. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Исследование показало, что локальные центры управления полетами, необходимые даже для небольших миссий, как правило работают на ПО с открытым кодом, что увеличивает риски несанкционированного проникновения в систему. Еще одну уязвимость представляет собой канал связи со спутником. Сигнал с центра управления может быть заглушен более сильным – в случае, если у взломщика есть данные о частотах и местоположении аппарата.

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Импортонезависимость

«Взломщики все еще слабо знакомы с космическим оборудованием и его особенностями, но именно наземная инфраструктура показала себя наиболее незащищенной. Независимое ПО открывает взломщикам больше возможностей для эксплуатации уязвимостей. В вопросе же захвата контроля над аппаратом через канал связи проблемы, как показал опыт, может принести даже просто более мощный сигнал с другого передающего устройства», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Исследование проходило на базе собственного спутника RUVDS, выведенного на орбиту в 2023 г. Тесты были проведены с элементом краудфандинга – наряду со специалистами компании, уязвимости в защите аппарата искали команды энтузиастов.

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