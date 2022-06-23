VK Play снижает комиссию для всех разработчиков игр до 5%

VK Play, российская площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента, анонсирует новые условия распределения прибыли в рамках поддержки игровых студий, которые хотят добавить свои проекты в каталог VK Play. Комиссия площадки составит всего 5% (включая комиссию платежных систем), а разработчики получат при этом 95% выручки. Об этом CNews сообщили представители VK.

Условия программы впервые будут действовать как для начинающих проектов, у которых еще нет сформировавшейся аудитории (ранее такая комиссия составляла 30%), так и для студий, которые сами приводят пользователей в игру. Также на старте VK Play предоставляет до 350 тыс. показов проекту, чтобы определить метрики продукта и на основании полученных данных предложить обьем дальнейшего фичеринга и трафика.

«Мы запускали VK Play как мультиформатную площадку и единую точку входа для всего российского игрового сообщества, которое состоит из игроков, авторов контента, киберспортсменов и, конечно же, разработчиков. Сегодня особенно важно поддерживать разработчиков игр, и мы стремимся сделать их работу максимально комфортной и эффективной, чтобы они в первую очередь были сосредоточены на создании отличных игр, а все остальные задачи по продвижению проекта, маркетингу, коммуникации с аудиторией мы возьмем на себя», — сказал Родион Котельников, CTO VK Play.

Также программа распространяется на портированные на ПК мобильные игры, которые приносят разработчикам 10-15% выручки от in-app платежей. Портированные игры можно размещать как через клиент, так и веб-версию. Для таких проектов в рекламных сетях доступен отдельный от мобильных игр аукцион по закупке рекламы и также доступны различные площадки для продвижения своей игры.

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VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог из 12 тыс. игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и многое другое. На площадке представлены игры на любой вкус — от легких головоломок до хардкорного экшена с возможностью запускать игры через сервис облачного гейминга с любого ПК. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры.