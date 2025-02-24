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РВИ предложили отдельный законопроект «О развитии видеоигровой индустрии»

В Государственной Думе состоялось расширенное заседание рабочей группы с участием органов исполнительной власти, профильных ассоциаций, депутатов и экспертов. В повестке встречи обсуждался декабрьский законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории России». В ходе заседания рабочей группы руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников предложил разработать отдельный законопроект «О развитии видеоигровой индустрии», а также сузить название и масштабы текущего законопроекта, ограничив его целями защиты детей от вредного для их здоровья игрового контента. Об этом CNews сообщили представители РВИ.

Например, законопроект с такими названиями, как «О минимизации рисков причинения вреда здоровью граждан» или «Об установлении ограничений на деятельность по распространению видеоигр на территории России», более точно отражал бы содержание документа и не создавал бы противоречий между названием и его сущностью, что в свою очередь способствовало бы лучшему восприятию индустрией.

«Предлагаем подготовить отдельный текст законопроекта под названием «Закон о развитии видеоигровой индустрии», и готовы взять на себя его разработку. Будем рады сотрудничать с теми, кто обладает правом законодательной инициативы, чтобы подготовить и внести его в Государственную Думу в установленном порядке. Этот законопроект может стать продолжением недавно принятого рамочного закона «О креативных индустриях» и будет включать меры, ранее обсуждавшиеся и очевидно необходимые для стимулирования развития индустрии. В нем будут предусмотрены новые институции, а также механизмы для их контроля и финансирования, с учетом регулирования возвращения иностранных компаний на российский рынок. Мы готовы подготовить проект в течение двух-трех месяцев, включая обсуждения с коллегами по видеоигровой индустрии, а также с соответствующими министерствами, службами и профильными комитетами Государственной Думы, — сказал Василий Овчинников. —Мы готовы объединить свои усилия с текущей работой, если поступят соответствующие предложения и будет выделено необходимое время для этого».

В законопроект о развитии видеоигровой индустрии планируется внести ранее предложенные меры поддержки. В документе предлагается создание фонда, а также отмена уплаты НДС с продаж игр и ПО на десять лет, обнуление налога на прибыль для студий на пять лет и снижение страховых взносов.

Василий Овчинников отметил, что в текущей редакции законопроекта деятельность по разработке и распространению видеоигр воспринимается как морально спорная, с явным негативным социальным оттенком. Подобные формулировки можно найти в законе, регулирующем алкогольную продукцию, однако они отсутствуют в законах о торговле, рекламе и других нормативных актах, касающихся деятельности, не вызывающей общественного осуждения.

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Цифровизация

Введение в законопроект положений о влиянии видеоигр на здоровье требует проведения дополнительных исследований, чтобы обеспечить его максимальную эффективность в рамках исполнения поручений Президента.

Генеральный директор РВИ также подчеркивает, что налоговые льготы необходимы на основании мировой практики по стимулированию видеоигровой индустрии: «В Канаде меры поддержки напрямую завязаны на налоги — это эффективно. Китай снижает налоговую нагрузку, некоторые компании могут получить освобождение от НДС и налоговые льготы на прибыль».

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