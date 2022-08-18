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«МТС банк» запустил сервис умного паркинга

«МТС банк» объявил о запуске сервиса с умными уведомлениями по оплате парковок в мобильном приложении. При снижении баланса парковочного счета до нижнего порога клиенту приходит на телефон push-уведомление о необходимости пополнить баланс счета «Парковки России» (Москва и СПб) в приложении «МТС банка».

Пользователю больше не нужно беспокоиться о том, что в момент открытия парковочной сессии на балансе счета не будет средств. Сервис умных уведомлений «МТС банка» напомнит автовладельцу о возможности заранее пополнить парковочный счет, чтобы не пришлось об этом беспокоиться на месте.

«МТС банк» продолжает планомерно развивать решения в сегменте Daily Banking экосистемы МТС в рамках одного приложения. В конце августа банк анонсирует функциональность, которая будет отражать баланс парковочного счета не только в push-уведомлениях, но и на экране оплаты в разделе «Платежи» − «Транспорт» − «Парковки России» (Москва и СПб).

Для мгновенного онлайн-пополнения парковочного счета через приложение «МТС банка» достаточно кликнуть на push-уведомление, которое сразу откроет экран пополнения парковочного счета. «МТС банк» не взимает комиссию за проведение операции со своих карт и начисляет МТС кэшбек.

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Защита данных

Сервис доступен для оплаты с лицевых счетов абонентов МТС, банковских карт «МТС банка», карт сторонних банков, привязанных к платежным сервисам «МТС банка».

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