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В мобильном приложении «Почта банка» заработали push-уведомления в формате chat heads

«Почта банк» запустил в мобильном приложении технологию всплывающих push-уведомлений поверх других окон в формате chat heads (по принципу чат-уведомлений в Facebook). Когда пользователю приходит push-уведомление от банка (код подтверждения, информация об операции, персональное предложение и пр.), иконка-кружочек с логотипом банка отображается поверх любого другого открытого приложения и будет оставаться активной до двух минут, или пока вы не закроете его. Вы можете переместить иконку в любую часть экрана, а нажав на нее, открыть текст сообщения. В банке отмечают, что новая технология упростит для пользователей работу с уведомлениями, а также повысит их читаемость и, как следствие, конверсию в продажи минимум на 30%.

«Банки давно перешли от технологии SMS к push-уведомлениям, и сегодня такой формат выбирают более 90% пользователей мобильного приложения. Однако особенность push-уведомлений заключается в том, что, появившись на несколько секунд, оно скрывается с экрана, и многие пользователи его просто теряют среди множества других сообщений в своем телефоне. Как итог – клиент не может оперативно найти необходимую информацию, а банк не может донести важную информацию для клиента. С форматом chat heads такой проблемы больше не будет – сообщение всегда на виду, вы его не пропустите и не потеряете. Это простое, на первый взгляд, решение очень эффективно – еще на этапе тестирования оно показало рост прочтений сообщений на 20%. Новая технология существенно упростит нашим клиентам работу с приложением и уведомлениями от банка, повысит читаемость сообщений, а значит, и продажи услуг и продуктов», – отметила член правления «Почта банка», директор по развитию электронного бизнеса «Почта банка» Анастасия Масленникова.

Функция доступна в приложении банка для Android всех версий. Чтобы подключить chat heads достаточно при входе в раздел «Чаты» в приложении дать разрешение на отображение уведомлений в таком формате. Также пользователь может без труда вернуться к традиционным пушам, если захочет. Планируется постоянно развивать функциональность и управление уведомлениями chat heads.

Дмитрий Степанов

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