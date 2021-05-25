Абоненты МТC cмогут пополнить мобильный счет в push-уведомлениях с помощью Samsung Pay

МТС, «МТС банк» и Samsung Electronics запустили оплату услуг мобильной связи МТС в push-уведомлениях с помощью сервиса Samsung Pay.

Абоненты МТС — пользователи смартфонов Samsung, совместимых с Samsung Pay, получив push-уведомление из приложения «МТС банка» о снижении баланса телефона, смогут в один клик пополнить счет. При этом не нужно заходить в само приложение банка – достаточно выбрать сумму платежа в push-уведомлении и подтвердить с помощью Samsung Pay.

«МТС — первая в России компания, реализовавшая интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях. Это современный, удобный канал коммуникаций с абонентами. Напоминание поможет пользователю всегда оставаться на связи. Сервис будет удобен для пользователей, которые пока не настроили услугу автоплатежа и могут забыть своевременно внести абонентскую плату», — сказала руководитель команды пополнения счетов финтех-направления МТС Марита Брегвадзе.

Для оплаты связи в push-уведомлениях абоненту МТС достаточно скачать обновленное приложение «МТС банк», установить или обновить приложение Samsung Pay и привязать к нему банковскую карту.

Каждая оплата через сервис Samsung Pay безопасна и строго конфиденциальна. Подтверждение оплаты происходит с помощью отпечатка пальца или четырехзначного PIN-кода. Вместо данных реальной банковской карты используется токен — специальный цифровой код, созданный случайным образом. Личная информация остается в безопасности.