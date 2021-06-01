«Яндекс» создал сервис аренды жилья без посредников и залога

«Яндекс» запустил онлайн-сервис поиска и аренды жилья, который отменяет траты на риэлтора и на залог. Он также избавляет от встреч с собственником, позволяя оплачивать жилье онлайн и проводить 3D-осмотр квартир с экрана смартфона или компьютера. Для арендодателей сервис полностью бесплатный, арендатор же платит ежемесячную комиссию в размере 5% арендной платы.

«Яндекс» увольняет риэлторов

Российский интернет-гигант «Яндекс» запустил сервис долгосрочной аренды квартир и апартаментов. Как сообщили CNews представители компании, его главное отличие в том, что он позволяет арендаторам обойтись без услуг риэлтора и без залога.

Оба этих в прошлом обязательных фактора «Яндекс» заменил ежемесячной комиссией. Она составляет 5% от размера арендной платы.

Новый проект «Яндекс» запустил в рамках своего сервиса «Яндекс.недвижимость». С его помощью арендатор также может избавить себя от необходимости самостоятельного осмотра жилья – у сервиса есть 3D-тур по каждой квартире. Это реализовано для тех, кто ищет съемное жилье в другом городе, находясь при этом за его пределами.

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«Многие из нас сдают или снимают жилье и знают, какой это долгий и несовершенный процесс. Мы хотим сделать его удобнее, и переносим все в онлайн. Для этого мы создаем сервис, в котором сдать или снять квартиру можно дистанционно, а большинство задач решается непосредственно в личном кабинете», – рассказал CNews руководитель «Яндекс.недвижимости» Илья Тихомиров.

Условия для арендатора

Основное и главное условие нового сервиса «Яндекса» – это упомянутая 5-процентная комиссия. Представитель «Яндекс.недвижимости» Валентина Ананьева сообщила CNews, что на данный момент в планы сервиса входит установка единого размера комиссии для всех регионов присутствия. «Но сервис новый, только запустился, поэтому сложно сказать, что будет происходить по мере его развития», – добавила она.

Комиссия по умолчанию входит в стоимость аренды жилья, которую пользователь видит на сайте сервиса. Также в цену заранее включена страховка на сумму до 1,4 млн руб. Она покрывает потенциальный ущерб имуществу работодателя и 30 дней простоя, если жильцы неожиданно решат съехать до окончания срока аренды.

При поиске вариантов сервис показывает не только стоимость аренды, но также фото и, к примеру, расстояние до ближайшей станции метро

Оплата арендной платы происходит картой через форму оплаты в личном кабинете пользователя. Эта форма позволяет производить платеж любой картой, а также платежной системой Apple Pay или Google Pay. Российская «Система быстрых платежей» тоже поддерживается, а вот с электронных кошельков производить оплату нельзя.

В обмен на комиссию арендатор экономит деньги на услугах риэлтора, плюс ему не приходится вносить залог за квартиру, который, как правило, составляет сумму за один или два месяца аренды.

Дополнительно арендатор экономит время на офлайн-осмотре квартир. Помимо этого, сервис предоставляет ему личный кабинет, в котором он может оплачивать арендную плату и задавать вопросы менеджеру. Это избавляет его от общения и личных встреч с собственником помещения.

Если арендатор примет решение отказаться от услуг «Яндекса», то по словам Валентины Ананьевой, ему придется отдать собственнику залог и переводить ему плату с карты на карту или отдавать наличными.

В случае разрыва договора с «Яндексом» условия для арендодателя тоже изменятся. «Собственник лишается страховки и сам будет пинговать жильцов про оплату аренды и ЖКХ. Все бытовые вопросы так же они будут решать самостоятельно. Как и нести риски», – сказала CNews Валентина Ананьева.

Владелец жилья ни за что не платит

Условия нового сервиса «Яндекса» для арендодателей отличаются от условий для жильцов. Для владельцев помещений сервис полностью бесплатный – они не платят ни за что.

Фильтровать предложения арендаторы могут по множеству параметров

При этом, если жильцы съедут раньше окончания срока аренды, поиском новых займутся специалисты «Яндекс.недвижимости». Между тем, со слов Валентины Ананьевой, в будущем условия сервиса для арендодателя в частности отсутствия платы за его использование могут измениться.

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Размер арендной платы, которую увидит арендатор, устанавливается собственником помещения. «Если цена не в рынке, мы говорим об этом собственнику и озвучиваем рекомендованную вилку. Собственник в праве оставить изначальную цену. Очевидно, что тогда ему придется дольше ждать своего арендатора. Но в любой момент он может передумать и снизить арендную плату», – рассказала CNews Валентина Ананьева.

На запрос CNews о том, передает ли «Яндекс» информацию о доходах собственника в налоговую, Валентина Ананьева ответила: «Мы не являемся регулирующим или контролирующим органом». «Уплата налогов остается на совести собственников, как и при самостоятельной сдаче квартиры. При этом в планах сделать сервис по постановке на учет арендодателей как самозанятых, чтобы всем было удобно», – добавила она, что и переход на самозанятость тоже не будет являться обязательным. «Никого ни к чему принуждать не можем, остается на усмотрение пользователя», – подытожила она.

География распространения

Новый сервис «Яндекс.недвижимости» на момент публикации материала работал исключительно в Москве и Московской области (МО). Это ограничение носит временный характер – в обозримом будущем он будет запущен и в других регионах.

Сектор присутствия нового сервиса аренды "Яндекса"

Валентина Ананьева рассказала CNews, что следующим после Москвы городом, жители и гости которого смогут опробовать новшество «Яндекса», станет Санкт-Петербург. Здесь он заработает до конца июня 2021 г.

Сроки появления сервиса в других городах России на момент публикации материала установлены не были. Между тем, план по развитию в России у сервиса имеется – со слов Валентины Ананьевой, он завязан на объем рынка аренды в регионах. В настоящее время специалисты «Яндекс.недвижимости» заняты его проработкой и составлением списка регионов, в которых сервис будет запущен сразу после Санкт-Петербурга.

Дополнительные возможности

«Яндекс.недвижимость» планирует развивать новый сервис не только с точки зрения городов присутствия. С течением времени он будет пополняться различными функциями, имеющими прямое отношение к аренде жилья.

В числе первых на сервисе появится возможность передавать показания счетчиков за свет, газ и воду. Также будет добавлена функция оплаты коммунальных услуг.

Это позволит арендатору выполнять все расчеты (квартплата, арендная плата) в едином окне личного кабинета, без необходимости использования сторонних приложений, например, банковских. Валентина Ананьева сообщила CNews, что внедрение этих функций состоится, вероятнее всего, в августе 2021 г.