В «Яндекс недвижимости» теперь можно найти квартиру за рубежом

«Яндекс недвижимость» добавила в каталог предложения от зарубежных застройщиков. Сейчас на сервисе доступны проекты крупнейших строительных компаний ОАЭ — DAMAC, OMNIYAT, Ellington Properties, SELECT GROUP и др. На ряд предложений действует кешбэк баллами «Плюса» до 1%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Определиться с выбором помогут специалисты «Яндекс недвижимости»: расскажут о расположении объектов, помогут сравнить условия предложений и связаться с продавцом.

В каталоге уже более 200 проектов от партнеров и застройщиков в ОАЭ: объекты на этапе строительства и уже сданные ЖК. Со временем каталог пополнится предложениями и в других регионах.

До середины мая 2023 г. «Яндекс недвижимость» предоставляет особые условия на ряд проектов из каталога: можно получить кешбэк до 1% стоимости жилья баллами «Плюса». Например, за покупку лота стоимостью 20 млн руб. сервис начислит до 200 тыс. баллов «Плюса».