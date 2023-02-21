Разделы

Законодательство Интернет Техника
|

Власти хотят привязать онлайн-доски объявлений к «Госуслугам»

Сведения о сделках и вакансиях на онлайн-досках объявлений могут передаваться на портал «Госуслуги». Об интеграции, которая станет для сайтов-классифайдов обязательной с 1 марта 2023 г. сообщается в новом проекте постановления правительства.

Классифайды интегрируются

Информацию, опубликованную пользователями на сервисах объявлений, могут начать передавать на портал «Госуслуги», отмечается в проекте постановления правительства, опубликованном на regulation.gov.ru.

Документ, разработанный Минцифры, регламентирует правила интеграции онлайн-досок объявлений с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом «Госуслуги». Ее классифайды должны обеспечить с 1 марта 2023 г. – это предписывается поправками к закону «Об информации».

В тексте постановления говорится, что на «Госуслуги» после интеграцию можно будет добавлять сведения о купле-продажи движимого и недвижимого имущества, аренде, поиске работы и сотрудников и оказании различных услуг. Эта информация может быть использована при создании заявлений на оказание государственных услуг.

Кроме того, интеграция с «Госуслугами» позволит пользователям отправлять владельцу классифайда документы и судебные извещения.

В документе также прописывается порядок работы с ЕСИА: классифайды должны ввести вход через систему с передачей оттуда персональных данных пользователя или без нее.

gosus750.jpg

Интеграцию классифайды должны обеспечить согласно поправкам в закон «Об информации»

В Минцифры «Коммерсанту» сообщили, что интеграция необходима для того, чтобы пользователи классифайдов могли спокойно получать нужные данные из «Госуслуг» через личный кабинет – например, напоминание, о том, что срок действия его водительского удостоверения истек. Связка учетных записей, уточнили в ведомстве, будет происходить исключительно по желанию пользователей.

«Возможность идентификации на классифайдах не предусматривает передачу данных о действиях пользователей на этой площадке», – обнадежили в министерстве.

Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым
Безопасность

В беседе с CNews представители одного из классифайдов сообщили, что давно взаимодействуют с Минцифры, и их пользователи уже могут пройти верификацию через ЕСИА. В компании уточнили, что применяют средства криптографической защиты, чтобы гарантировать безопасность информации на платформе.

«Правила взаимодействия сервисов размещения объявлений с ЕСИА важно обсуждать с представителями индустрии, чтобы они отвечали интересам всех сторон, и в первую очередь – интересам наших пользователей, и с их согласия», – добавили представители классифайда.

Что еще предписывает закон

Напомним, с 1 марта 2023 г. в рамках поправок в закон «Об информации» владельцы классифайдов с российской аудиторией от 100 тыс. человек в сутки, должны установить на сайте одобренный Роскомнадзором счетчик аудитории. Также теперь от классифайдов требуют мониторить размещаемый контент, чтобы он не способствовал экстремизму и другим уголовно наказуемым деяниям. Закон также обязывает определять адрес электронной почты для юридически значимых сообщений.

Новые положения затрагивают «Юлу» (принадлежит VK), «Циан», «Яндекс Недвижимость», hh.ru и другие классифайды – как организации, внесенные Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации.

Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ
Поддержка ИТ-отрасли

Во втором чтении законопроект депутата Антона Горелкина Госдума приняла 20 декабря 2022 г. Ранее в нем было предусмотрено ограничение в 20% на иностранный капитал в досках-объявлений, что возмутило представителей индустрии.

Анжела Патракова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели российских процессоров выбили 50 миллионов из американского разработчика ПО для проектирования чипов

Власти новым суровым законом запретят российским ИТ-шникам работать удаленно

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

ИТ-компания выбила из Пенсионного фонда 74 миллиона по контракту, который власти признали недействительным

С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще