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«Яндекс.недвижимость» запускает сервис аренды жилья

«Яндекс.недвижимость» запускает сервис для долгосрочной аренды квартир и апартаментов. Он превращает сложный и многоступенчатый процесс аренды в удобную и понятную цифровую услугу. Арендаторы смогут найти на сервисе квартиру, дистанционно посмотреть ее и снять, даже не встречаясь с собственником. А собственнику достаточно передать ключи «Яндексу» — с остальным поможет компания.

«Яндекс.недвижимость» сделает фотографии квартиры, организует показы, утвердит жильцов с владельцем, а также поможет с оформлением документов и переводом оплаты. У сервиса есть 3D-тур по каждой квартире, так что их можно посмотреть онлайн. Это удобно, если человек ищет жилье в Москве, но сам находится в другом городе или ему просто не хочется тратить время либо контактировать с другими людьми. При желании квартиру можно посмотреть и вживую.

Арендатору не нужно вносить залог за квартиру и оплачивать услуги риелтора. Вместо этого он платит ежемесячную комиссию сервису в размере 5% от арендной платы. Эта сумма уже включена в цену квартиры на сайте. Арендаторам доступен чат с менеджером и личный кабинет — платить за квартиру и задавать любые вопросы можно онлайн и в удобное время, без лишних звонков и общения с владельцем квартиры.

В указанную на сайте стоимость также включена страховка на сумму до 1,4 млн руб. Кроме ущерба имуществу она покрывает до 30 дней простоя, если жильцы неожиданно съезжают. При этом «Яндекс.недвижимость» в это время будет искать новых. Для собственника сервис бесплатный.

«Многие из нас сдают или снимают жилье и знают, какой это долгий и несовершенный процесс. Мы хотим сделать его удобнее, и переносим все в онлайн. Для этого мы создаем сервис, в котором сдать или снять квартиру можно дистанционно, а большинство задач решается непосредственно в личном кабинете», - сказал Илья Тихомиров, руководитель «Яндекс.недвижимости».

Пока «Яндекс.недвижимость» работает с квартирами и апартаментами в Москве и Московской области. В будущем география и возможности сервиса будут расширяться. Так, планируется, что уже скоро появится возможность передавать показания счетчиков и проводить расчеты по оплате коммунальных услуг.

Эльяс Касми

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