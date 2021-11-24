«Авто.ру» подключили к «Госуслугам»

«Авто.ру» подключился к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Теперь пользователи могут авторизоваться на сервисе с помощью действующего аккаунта портала «Госуслуги» аналогично тому, как они заходят на сервис при помощи соцсетей или почты.

Узнать продавцов, прошедших авторизацию через ЕСИА, можно по специальной отметке в объявлении. Сейчас она отображается в веб-версии, в скором времени появится и на других платформах. Такая отметка дает больше гарантий покупателям, что продавец — это реальный человек, который зарегистрировался и прошел верификацию на «Госуслугах». А для продавцов плюс такой авторизации заключается в том, что такие аккаунты вызывают больше доверия у сервиса и позволят публиковать объявления о продаже авто без дополнительных проверок.

«Возможность верификации пользователей с помощью “Госуслуг” — новый этап развития сервисов объявлений. Мы рассчитываем, что интеграция с ЕСИА поможет сократить количество мошеннических операций, а также приведет к тому, что сделки станут удобнее и для продавца, и для покупателя», — прокомментировал Павел Алешин, генеральный директор компании «Яндекс.вертикали» (включает сервис «Авто.ру»).