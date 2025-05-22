ORS получила аккредитацию ФСТЭК на работы по защите информации

Компания ORS, российский разработчик ИТ-решений для авиационной отрасли, завершила процесс получения лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на выполнение работ в области защиты конфиденциальной информации. Полученная лицензия позволяет ORS оказывать комплексные услуги в сфере информационной безопасности, включая контроль защищённости конфиденциальной информации от несанкционированного доступа в информационных системах; проектирование средств и систем информатизации в защищённом исполнении; установку, монтаж, испытания и ремонт средств защиты информации.

Наличие лицензии даёт ORS возможность сопровождать клиентов — авиакомпании, аэропорты и тревел-агентства — на всех этапах жизненного цикла информационных систем: от проектирования и внедрения до аудита и технической поддержки. Особое внимание уделяется выполнению требований законодательства в сфере защиты персональных данных, критической информационной инфраструктуры (КИИ) и автоматизированных информационных систем оформления воздушных перевозок (АИС ОВП).

«Аккредитация ФСТЭК — это не только официальное подтверждение наших компетенций, но и важный шаг в реализации стратегии ORS по предоставлению клиентам защищённых IT-решений под ключ. Мы не просто создаём цифровые продукты — мы обеспечиваем их соответствие актуальным требованиям регуляторов и устойчивость к современным киберугрозам. Это даёт нашим клиентам уверенность в том, что их информационные системы надёжно защищены в рамках действующего законодательства», — отметил Александр Корзун, руководитель отдела информационной безопасности ORS.

В апреле 2025 г. ORS также получила лицензию Федеральной службы безопасности на выполнение работ с шифровальными (криптографическими) средствами защиты информации. Эти шаги позволяют компании предлагать полный спектр решений в сфере кибербезопасности.