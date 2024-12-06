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T2 ускорила мобильный интернет в столице донского казачества

T2, российский оператор мобильной связи, на 30% увеличил скорость мобильного интернета в Новочеркасске. Компания реализовала процедуру рефарминга — перераспределения частот, задействованных в сетях связи 3G, в стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители Т2.

T2 продолжает работы по развитию сети в Ростовской области. С начала текущего года оператор расширил покрытие сети, увеличил скорость мобильного интернета и модернизировал оборудование в 18 городах и 23 районах региона, после чего приступил к реализации процедуры рефарминга. Улучшение было проведено в одном из крупнейших городов Ростовской областиНовочеркасске.

Модернизация предусматривает расширение полосы частот для быстрой передачи данных в стандарте 4G за счет ресурсов, ранее задействованных в сетях 3G. Процедура позволила увеличить емкость сети и скорость передачи данных в столице донского казачества более чем на 30%.

Благодаря улучшению оператор обеспечил устойчивую работу оборудования даже в период пиковых нагрузок: скорость мобильного интернета увеличилась как в жилых микрорайонах и частном секторе, так и в общественных местах – парках и скверах, трафиковых улицах, торговых и бизнес-центрах, социальных учреждениях и других пространствах.

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Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «Смартфоны с поддержкой 4G использует абсолютное большинство наших клиентов. С помощью скоростного интернета они общаются, проводят досуг, работают, совершают покупки. Благодаря рефармингу абоненты могут почувствовать значительные улучшения в пользовательском опыте: тяжелый видеоконтент и большие файлы загружаются быстрее, видеозвонки и онлайн-конференции проходят без задержек, а бронирование поездок, оплата коммунальных платежей и оформление доставок занимают доли секунды. При этом модернизация не повлияет на клиентов, чьи устройства поддерживают только 3G, – мы оставляем за ними фиксированную полосу частот».

Ранее Т2 запустила в Ростовской области технологию передачи голоса по сети LTE (Voice over LTE). Опция обеспечивает высокое качество передачи речи, быстрое соединение и доступ к скоростному мобильному интернету во время разговора – клиенты могут серфить в сети не прерывая диалог.

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