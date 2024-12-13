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T2 реализовал VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца

T2, российский оператор мобильной связи, в кратчайшие сроки внедрил технологию VoLTE во всех регионах присутствия. За три месяца компания смогла развернуть услугу в 69 регионах России, из которых в 22 регионах – с применением оборудования российского производства. В сети 4G уже обслуживается около 55% голосового трафика Т2, а количество минут звонков с использованием технологии VoLTE превысило значение 9 млрд в месяц. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 принялась за разворот технологии Voice over LTE в конце лета и за три месяца смогла внедрить услугу во все регионы присутствия. Для сравнения: запуск услуги VoLTE на рынке России у операторов занимал два-три года. Первыми абонентами, которые смогли оценить новое качество голоса в сети Т2, были жители Томска, а завершающим регионом стал Магадан.

Для успешного внедрения VoLTE Т2 улучшила всю систему голосовой коммутации и элементы пакетной сети. Это позволило значительно повысить производительность сети и обеспечить дополнительную емкость сети под рост абонентской базы. На текущий момент технологию VoLTE активировали более половины абонентов Т2, а доля голосового трафика, обслуживаемого сетью LTE, превысила 55%. При этом ежемесячный объем трафика VoLTE составляет 9 млрд минут в месяц, а зафиксированное количество таких звонков только в ноябре оказалось выше одного 1 млрд.

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Облачные тренды

Потенциальная доступность услуги VoLTE для смартфонов абонентской базы оценивается в 98%. В большинстве случаев технология активируется автоматически, в остальных – необходимо подтвердить включение вручную в настройках телефона. Звонки по сети LTE тарифицируются как обычный голосовой трафик в рамках подключенного тарифа, отдельная плата за них не взимается.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2: «Запуск VoLTE – это большой и стратегически важный для компании проект, который мы смогли успешно реализовать в беспрецедентно короткие сроки с использованием оборудования российского производства. Мы готовились к внедрению технологии несколько лет, предварительно заменив все оборудование голосовой коммутации на новое. Такая мера позволила нам совершенствовать процесс дозвона и облегчила подключение регионов к VoLTE. Мы видим, что с каждым днем доля голосового трафика в сети LTE и процент пользователей услуги растут, а значит, технология действительно востребована среди абонентов оператора».

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