МТС запустила в Волгоградской области звонки через интернет

МТС запустила в Волгоградской области голосовую связь нового поколения, которая позволит волгоградцам осуществлять звонки по сети 4G. Технология VoLTE (Voice Over LTE) позволит волгоградским пользователям одновременно звонить и пользоваться интернетом, а также заметно повысит качество голосовой связи.

Технология VoLTE позволяет совершать и принимать голосовые вызовы через мобильный 4G-интернет, при этом соединение происходит за 1,5–2 секунды. Это дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию, к примеру, просматривать онлайн-карты или продолжать загрузку файлов. Кроме того, VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сеть четвертого поколения, а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть, будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.

«Мы активно работаем над качеством предоставляемых услуг в Волгоградской области и не планируем останавливаться. В 2022 г. мы увеличили скорость интернета в 2 раза благодаря модернизации и строительству новых базовых станций, сейчас внедрили голосовую связь нового поколения, которая повышает качество звука по сравнению с обычной сотовой связью. Благодаря технологии VoLTE звук настолько чистый, как будто вы говорите с собеседником лично, а не находитесь в километрах друг от друга. При этом за улучшение качества звонков не нужно платить – это бесплатная опция», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологию VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости – услуга предоставляется непосредственно МТС.

Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет-звонки. Технологическая метка». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете. Также в настройках гаджета в разделе мобильной сети и мобильной передачи данных необходимо включить опцию VoLTE. Пошаговые инструкции для различных брендов смартфонов можно посмотреть на сайте «МТС медиа».